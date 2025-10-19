Популярни
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на САЩ

  • 19 окт 2025 | 23:47
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на САЩ

Резултатите от Гран При на САЩ завързаха изключително много битката за второто място в класирането при конструкторите във Формула 1 преди финалните пет кръга за сезон 2025.

В момент втората позиция се заема от тима на Мерцедес, който има актив от 341 точки и води със седем пред Ферари след силното представяне на Скудерията в Остин, където Шарл Леклер и Люис Хамилтън завършиха трети и четвърти. А на три пункта зад Черните кончета се движи и екипът на Ред Бул, който продължава със своя възход в последните седмици.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на САЩ:

  1. Макларън – 678 точки

  2. Мерцедес – 341

  3. Ферари – 334

  4. Ред Бул – 331

  5. Уилямс – 111

  6. Рейсинг Булс – 72

  7. Астън Мартин – 69

  8. Заубер – 59

  9. Хаас – 48

  10. Алпин – 20

Снимки: Sportal.bg

