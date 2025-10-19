Резултатите от Гран При на САЩ завързаха изключително много битката за второто място в класирането при конструкторите във Формула 1 преди финалните пет кръга за сезон 2025.
В момент втората позиция се заема от тима на Мерцедес, който има актив от 341 точки и води със седем пред Ферари след силното представяне на Скудерията в Остин, където Шарл Леклер и Люис Хамилтън завършиха трети и четвърти. А на три пункта зад Черните кончета се движи и екипът на Ред Бул, който продължава със своя възход в последните седмици.
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на САЩ:
Макларън – 678 точки
Мерцедес – 341
Ферари – 334
Ред Бул – 331
Уилямс – 111
Рейсинг Булс – 72
Астън Мартин – 69
Заубер – 59
Хаас – 48
Алпин – 20
Снимки: Sportal.bg