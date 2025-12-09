Исак Хаджар: Беше хубаво да направя първите ми обиколка като пилот на Ред Бул

Исак Хаджар взе участие в първия си тест като титулярен пилот на Ред Бул, включвайки се в днешния тест на гумите за сезон 2026, който се проведе на „Яс Марина“.

Getting settled right in at @redbullracing 💪@Isack_Hadjar is in action for the senior team at the post-season test, for the first time since his promotion#F1 pic.twitter.com/kYm1uLmjVc — Formula 1 (@F1) December 9, 2025

След впечатляваща дебютна година с Рейсинг Булс французинът беше привлечен за съотборник на Макс Верстапен в основния тим на Биковете за сезон 2026. Той ще бъде четвъртият съотборник на четирикратния световен шампион за малко повече от година, наследявайки Серхио Перес, Лиам Лоусън и Юки Цунода.

A final outing for the RB21 🏁



Isack and Ayumu completed 111 and 121 laps respectively in today’s post-season test at Yas Marina 📈#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/dhIz9qQzJ6 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 9, 2025

В рамките на днешния тест в Абу Даби Хаджар навъртя общо 111 обиколки, постигайки най-добро време от 1:27.515 със специално адаптираната кола на Ред Бул, която трябваше да симулира по-ниските нива на притискане, които се очакват догодина. Хаджар се класира на 21-то място в края на теста, в който участие взеха общо 25 пилоти.

Американец беше най-бърз в последния тест във Формула 1 за годината

„Беше хубаво да направя първите ми обиколка като официален пилот на Ред Бул. Хубаво е да знам, че когато се върна през януари, аз вече ще съм се запознал и работил с по-голяма част от отбора по време на тестовете през последните години. Те ме приветстваха добре и ме накараха да се чувства добре в тази група.



„Разбира се, тази кола е напълно различна в сравнение с тази, която ще кара в Барселона в края на януари, но беше полезна да усетя гуми. Беше важно да съберем данни, които ще ни помогнат в подготовката за новия сезон през следващите месеци“, каза Хаджар.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages