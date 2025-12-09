Популярни
  3. Исак Хаджар: Беше хубаво да направя първите ми обиколка като пилот на Ред Бул

Исак Хаджар: Беше хубаво да направя първите ми обиколка като пилот на Ред Бул

  • 9 дек 2025 | 19:11
  • 531
  • 0

Исак Хаджар взе участие в първия си тест като титулярен пилот на Ред Бул, включвайки се в днешния тест на гумите за сезон 2026, който се проведе на „Яс Марина“.

След впечатляваща дебютна година с Рейсинг Булс французинът беше привлечен за съотборник на Макс Верстапен в основния тим на Биковете за сезон 2026. Той ще бъде четвъртият съотборник на четирикратния световен шампион за малко повече от година, наследявайки Серхио Перес, Лиам Лоусън и Юки Цунода.

В рамките на днешния тест в Абу Даби Хаджар навъртя общо 111 обиколки, постигайки най-добро време от 1:27.515 със специално адаптираната кола на Ред Бул, която трябваше да симулира по-ниските нива на притискане, които се очакват догодина. Хаджар се класира на 21-то място в края на теста, в който участие взеха общо 25 пилоти.

„Беше хубаво да направя първите ми обиколка като официален пилот на Ред Бул. Хубаво е да знам, че когато се върна през януари, аз вече ще съм се запознал и работил с по-голяма част от отбора по време на тестовете през последните години. Те ме приветстваха добре и ме накараха да се чувства добре в тази група.

„Разбира се, тази кола е напълно различна в сравнение с тази, която ще кара в Барселона в края на януари, но беше полезна да усетя гуми. Беше важно да съберем данни, които ще ни помогнат в подготовката за новия сезон през следващите месеци“, каза Хаджар.

Снимки: Gettyimages

