Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

Sportal Motorsport се завръща след края на сезон 2025 във Формула 1, а основната тема на диалог между водещите Георги Иванов и Евгени Въков е спечелената от Ландо Норис световна титла, неговата първа такава.

Британецът триумфира в края на един много интерес и динамичен сезон, побеждавайки с две точки Макс Верстапен и с 13 съотборника си в Макларън Оскар Пиастри. В Sportal Motorsport анализираме как Норис успя да се пребори с двамата, за да вдигне най-големия трофей в края на сезона.

Разбира се, обръщаме внимание и на вътрешната динамика между Норис и Пиастри в Макларън, която беше обект на множество дискусии в хода на сезона. Имаше ли фаворизиране за единия от двамата, или те действително бяха оставени да се борят свободно, както твърдят Зак Браун и Андреа Стела?

Не пропускаме и Верстапен, който се възползва максимално от грешките, които в Макларън допуснаха след лятната пауза, за да се включи в битката за титлата. Но реален претендент за нея ли беше четирикратният световен първенец, или не?

Приятно гледане!

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg