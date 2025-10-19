Гран При на САЩ остава част от Формула 1 поне до края на 2034 година

Формула 1 обяви днес новия договор на Гран При на САЩ, като състезанието остава на пистата COTA до Остин поне до края на 2034 година. Остин, щата Тексас приема стартове от Формула 1 от 2012 година насам.

Състезанието в Остин остава едно от най-посетените в хода на последните сезони във Формула 1, като зрителите на всеки състезателен уикенд там са над 400 000. Новите надпревари в Маями и Лас Вегас не успяват да съберат такава публика.

От 2012 година насам икономическият ефект за Остин и Тексас от стартовете във Формула 1 се изчислява на 7 милиарда долара, като само надпреварата през 2023 година е привлякла сумарно над 1 милиард долара.

Формула 1 вече потвърди новия дългосрочен договор на Маями, който е до края на 2041 година.

Снимки: Gettyimages