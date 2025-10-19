Популярни
Верстапен има големи амбиции за 24-часовите състезания

  • 19 окт 2025 | 19:28
  • 393
  • 0

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен има сериозни амбиции и за GT надпреварите, където вече записа успешен дебют с GT3 автомобил на Северната дъга на „Нюрбургринг“.

„Целта ми е да участвам във всички 24-часови състезания – обясни Макс в Остин. – Това включва Дейтона, „Нюрбургринг“, „Спа“ и разбира се, голямата надпревара – Льо Ман.“

Ръсел с обяснение за страхотното темпо на Макс в Остин
Ръсел с обяснение за страхотното темпо на Макс в Остин

В две от тези състезания участват само GT автомобили – на „Нюрбургринг“ и „Спа“. 24-часовата надпревара в Дейтона е в началото на годината, като там в челото са прототипите, както и в Льо Ман, като френското състезание е в средата на юни и тази година съвпада със старт от Формула 1. Но Макс и без това вече заяви, че надпреварите за издръжливост са предвидени за по-нататък в кариерата му.

Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън
Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън
