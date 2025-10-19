Популярни
Ръсел с обяснение за страхотното темпо на Макс в Остин

  19 окт 2025
Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел има теория за страхотното представяне на Макс Верстапен на пистата COTA в Остин, където този уикенд шампионът спечели двете квалификации и спринтовото състезание.

„Виждаме, че Макс е супер бърз – обясни победителят от Сингапур. – Не за първи път виждаме Ред Бул да са супер силни в квалификацията на бърза писта. Те спечелиха квалификациите на „Силвърстоун“ и „Сузука“, тук отново.

„Изглежда, че колата на Ред Бул има добро аеродинамично притискане, когато е свалена ниско до пистата, което се случва в бързите завои.“

Ръсел акцентира, че това важи в пълна степен за квалификацията, където пилотите карат на ръба на сцеплението и скоростта в завоите е най-висока. Точно в такава ситуация граунд ефектът прилепя колата към пистата и я сваля максимално ниско.

„В състезанието скоростта в завоите е с около 20 километра в час по-ниска в сравнение с квалификацията – допълни Ръсел. – Може и да е по-ниска. Колата стои по-високо, така че не е толкова драматично. В състезателни условия предимството на Ред Бул не е толкова голямо.“

