Локомотив (ГО) продължава без загуба в мъжкото хандбално първенство

Защитаващият титлата си Локомотив (Горна Оряховица) се наложи над гостуващия Пирин 64 (Гоце Делчев) с 38:29 (17:19) в последната среща от 4-ия кръг на първенството в "А" РХГ на България за мъже. Така шампионите запазиха еднолично лидерската си позиция във временното класиране с пълен актив от 8 точки.

Младият състав на пиринци, воден от Тодор Русков, оказа съществена съпротива през по-голямата част от мача, като със силни последни 8 минути на първото полувреме и серия от 7:3 гостите дори се оттеглиха с аванс на полувремето от 19:17. "Желеничарите" изравниха за 20:20 в 35-ата минута, а последното равенство дойде при 22:22 три минути по-късно, след което локомотивци постепенно започнаха да трупат преднина. Пирин успя да намали до 26:27 в 49-ата минута, но последва ключова поредица от седем безответни попадения на шампионите, след която те дръпнаха с 34:26 и в последните 5-6 минути не изпуснаха инициативата.

Владислав Йоргов, Николай Генов и Божидар Симеонов бяха най-резултатни за Локомотив с по 6 гола. Христо Дречев реализира 10 попадения за Пирин, а Борислав Партенов завърши с 8.

В изтеглен мач от 6-ия кръг Добруджа надделя над НСА с 34:24 (16:12) и вече е на 3-ата позиция с 6 точки. Вицешампионът Шумен 61 пък се изкачи на 2-ото място с 6 точки след успех над Осъм в Ловеч вчера.

Хандбалният Шумен 61 победи убедително Осъм в Ловеч

Резултати от 4-ия кръг на първенството в "А" РХГ на България за мъже:

Локомотив (Горна Оряховица) - Пирин 64 (Гоце Делчев) - 38:29 (17:19)

в събота:

в Ловеч: Шумен 61 - Осъм (Ловеч) - 36:27 (12:12)

Добруджа (Добрич) - Фрегата (Бургас) - 24:27 (13:16)

Спартак (Варна) - НСА - 29:28 (12:10)

Чардафон (Габрово) - Левски (Левски) - 33:33 (14:16)

изтеглен мач от 6-ия кръг:

Добруджа (Добрич) - НСА - 34:24 (16:12)

В класирането води Локомотив (Горна Оряховица) с пълен актив от 8 точки, пред Шумен 61 с 6, Добруджа с 6 и мач повече, Фрегата също с 6, Чардафон, Левски, Осъм и Спартак (Варна) с по 3.