Хандбалният Шумен 61 победи убедително Осъм в Ловеч

В класирането води Локомотив (Горна Оряховица) с пълен актив от 6 точки и мач по-малко, пред Шумен 61 и Фрегата също с по 6 точки, Добруджа с 4 Чардафон, Левски, Осъм и Спартак (Варна) с по 3 и др. Хандбалистите на Шумен 61 записаха убедителна победа като гости срещу Осъм (Ловеч) с резултат 36:27 (12:12) в среща от четвъртия кръг в "А" РХГ за сезон 2025/2026 година. По програма мачът трябваше да се играе в зала „Арена Шумен”, но домакинствата бяха разменени. Двубоят беше равностоен почти до средата на второто полувреме, като дори в след почивката бронзовите медалисти от предишния сезон от Осъм имаха гол-два преднина. В 43-ата минута резултатът беше равен при 18:18, но в последствие шуменци постепенно започнаха да трупат аванс и в крайна сметка спечелиха с разлика.

Така вицешампионите, водени от треньорския тандем Никола Карастоянов/Костадин Семерджиев, постигната трета победа за сезона и с 6 точки се изравниха на върха на класирането със защитаващия титлата си Локомотив (Горна Оряховица), който утре приема Пирин 64 (Гоце Делчев).

"Първото полувреме демонстрирахме най-слабата ни черта, заради която загубихме и в Добрич – играхме много припряно, изтървахме от шестия метър, допуснахме несигурни действия, технически грешки от плахост и от неопитност. Играхме със страх и неувереност. Второто полувреме тръгнахме…Явно всичко, което казахме на момчетата, заедно с моя колега Костадин Семерджиев на почивката, даде резултат, а именно, че трябва да се успокоят и нещата ще тръгнат в наша полза, понеже сме очевидно по-бързият и по-можещият отбор. Най-после успяха да се успокоят, да повярват във възможностите си и буквално за 20 минути мачът стана 10 гола за нас”, коментира треньорът на шуменци Никола Карастоянов, цитиран от пресслужбата на хандбалния клуб в Шумен.

„Имаме още много какво да искаме от защитата, но като скорост не сме чак толкова далеч от нивото, което очаквам. Днес, особено през второто полувреме, се получиха много добри, бързи атаки, както и разширени контри, с много правилно вземане на решения, което ми дава лъч надежда, че може би сме на прав път и ще можем да играем толкова бързо, колкото искаме. Много съм доволен от последните 25 минути на мача. За съжаление срещу водещите отбори не можем да си позволим 35 минути летаргия и плаха игра. Срещу отбора на Осъм днес за 15–20 минути дръпнахме с 10 гола, просто летяхме, когато се успокоихме и видяхме, че можем. Стефан Евтимов направи уникален мач. В момента е в страхотна форма”, допълва Карастоянов.

Шумен 61 стартира в хандбалното първенството с нова стратегия и перспективни юноши. Двама хандбалисти на Шумен 61 получиха повиквателни за мъжкия национален отбор на България, както информира БТА. В другите срещи от кръга Спартак (Варна) постигна първа победа за сезона след 29:28 (12:10) над гостуващия НСА. Носителят на националната купа Фрегата взе аванс на почивката и го удържа през второто полувреме, за да спечели срещу домакина Добруджа с 27:24 (16:13), а Чардафон (Габрово) и Левски не излъчиха победител, завършвайки 33:33 (14:16).