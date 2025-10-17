Популярни
Бенковски (Исперих)
  Бенковски (Исперих)
  Николай Кънчев: Интересен двубой

Николай Кънчев: Интересен двубой

  17 окт 2025 | 10:01
  • 252
  • 0

Бенковски (Исперих) приема в неделя втория отбор на Спартак (Варна). Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.  

„Работил съм доста време с млади футболисти. Именно срещу такива ни предстои двубой. Наясно съм, че са амбицирани да се доказват и утвърдят в мъжкия футбол. Това няма да повлияе на нагласата ни. Винаги излизаме да се надиграваме и благодарение на усилията си да спечелим трите точки. Очаквам интересен двубой. Надявам се и да е успешен за нас“, коментира пред Sportal.bg Николай Кънчев, треньор на Бенковски.

