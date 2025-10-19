Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  Йенс Леман разкритикува Нико Ковач за тактиката му срещу Байерн

Йенс Леман разкритикува Нико Ковач за тактиката му срещу Байерн

  • 19 окт 2025 | 18:15
  • 471
  • 0

Бившият вратар на Борусия (Дортмунд) и Германия Йенс Леман отправи критики към треньора на "жълто-черните" Нико Ковач заради тактиката му с петима защитници при загубата с 1:2 от лидера в Бундеслигата Байерн (Мюнхен) вчера.

Байерн спечели дербито с Борусия и изравни рекорд на Дортмунд
Байерн спечели дербито с Борусия и изравни рекорд на Дортмунд

Леман заяви в предаването Bild/Welt TV, че "всеки, който играе с такава формация, не разбира сложността на футбола". Той каза още, че формацията, а не липсата на смелост, е основната причина Борусия (Дортмунд) да няма сериозен шанс за гол през първото полувреме на двубоя, преди да промени тактиката и да изиграе много по-добро второ полувреме.

"Борусия (Дортмунд) не беше губил мач през целия сезон. Защо трябва да се страхува? Ако аз като треньор се страхувам и избирам такава формация, основана на страх, тогава какво да очаквам", коментира Леман, който се зачуди защо Ковач изчака, преди да смени формацията, казвайки: "Защо не я промени веднага? Футболът е забавление. Присъстваха 10 000 фенове на Дортмунд. И те със сигурност бяха всичко друго, но не и забавлявани".

В лагера на Борусия (Дортмунд) признаха за слабото първо полувреме, но също така се опитаха да видят позитивите от второто, като вече изостават със 7 точки от Байерн само след седем мача.

Ковач заяви, че "просто не бяхме достатъчно добри през първото полувреме", но "много по-динамични" след почивката и "само на няколко минути" от потенциално изравняване.

Защитникът Нико Шлотербек коментира: "За да оцелееш в Мюнхен, трябва да играеш със смелост и хъс. Това ни липсваше напълно през първото полувреме. Не се конкурирахме в никакви предизвикателства. Второто полувреме беше окуражаващо, защото мисля, че бяхме по-добри от Байерн".

Вратарят Грегор Кобел добави, че второто полувреме показа "отново колко добри можем да бъдем", което обаче направи "първото полувреме... още по-лошо заради това".

В Борусия (Дортмунд) се надяват бързо да се прегрупират, когато гостуват на ФК Копенхаген в Шампионската лига във вторник, а след това тимът приема Кьолн в Бундеслигата в събота.

Снимки: Imago

