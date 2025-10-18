Танак се отдалечава от Еванс в преследването на Рованпера

Двукратният световен шампион Кале Рованпера контролира хода на рали „Централна Европа“ от втората съботна отсечка, където отпадна съотборникът му в Тойота Себастиен Ожие.

В края на днешния ден Рованпера има аванс от 36,3 секунди пред Ойт Танак (Хюндай), който в първата следобедна отсечка излезе пред Елфин Еванс (Тойота) в битката за второто място.

Завъртане и спукана гума извадиха Грязин от рали „Централна Европа“

Танак първо поведе с 1,9 секунди, в следващите два етапа успя да увеличи разликата с уелсеца на 8,3 секунди. В тази битка се опитва да се включи и Такамото Кацута (Тойота), който днес спечели две отсечки и завърши деня на 13,6 секунди от Еванс.

Трите следобедни отсечки бяха спечелени последователно от Танак, Кацута и Тиери Нювил (Хюндай), който е 7-и в генералното класиране.

Рованпера се откъсна пред Еванс и Танак в рали „Централна Европа“

Битката в WRC2 се разви драматично днес, след като лидерът Алехандро Качон (Ситроен) спря на 3,6 километра след старта заради повреда в задното дясно окачване, получена при удар в сламена бала. Така на първото място излезе Лео Росел (Ситроен), на 36,5 секунди пред Ян Черни (Шкода).

Утре рали „Централна Европа“ завършва с последните 4 отсечки с обща дължина 77,78 километра, като второто минаване на „Мюлтал“ ще е пауърстейджът, където пилотите ще се борят за бонус точки.

Снимка: Профил на WRC в Туитър