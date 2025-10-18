Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Танак се отдалечава от Еванс в преследването на Рованпера

Танак се отдалечава от Еванс в преследването на Рованпера

  • 18 окт 2025 | 20:23
  • 478
  • 0
Танак се отдалечава от Еванс в преследването на Рованпера

Двукратният световен шампион Кале Рованпера контролира хода на рали „Централна Европа“ от втората съботна отсечка, където отпадна съотборникът му в Тойота Себастиен Ожие.

В края на днешния ден Рованпера има аванс от 36,3 секунди пред Ойт Танак (Хюндай), който в първата следобедна отсечка излезе пред Елфин Еванс (Тойота) в битката за второто място.

Завъртане и спукана гума извадиха Грязин от рали „Централна Европа“
Завъртане и спукана гума извадиха Грязин от рали „Централна Европа“

Танак първо поведе с 1,9 секунди, в следващите два етапа успя да увеличи разликата с уелсеца на 8,3 секунди. В тази битка се опитва да се включи и Такамото Кацута (Тойота), който днес спечели две отсечки и завърши деня на 13,6 секунди от Еванс.

Трите следобедни отсечки бяха спечелени последователно от Танак, Кацута и Тиери Нювил (Хюндай), който е 7-и в генералното класиране.

Рованпера се откъсна пред Еванс и Танак в рали „Централна Европа“
Рованпера се откъсна пред Еванс и Танак в рали „Централна Европа“

Битката в WRC2 се разви драматично днес, след като лидерът Алехандро Качон (Ситроен) спря на 3,6 километра след старта заради повреда в задното дясно окачване, получена при удар в сламена бала. Така на първото място излезе Лео Росел (Ситроен), на 36,5 секунди пред Ян Черни (Шкода).

Утре рали „Централна Европа“ завършва с последните 4 отсечки с обща дължина 77,78 километра, като второто минаване на „Мюлтал“ ще е пауърстейджът, където пилотите ще се борят за бонус точки.

Снимка: Профил на WRC в Туитър

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Рованпера се откъсна пред Еванс и Танак в рали „Централна Европа“

Рованпера се откъсна пред Еванс и Танак в рали „Централна Европа“

  • 18 окт 2025 | 14:11
  • 761
  • 0
Алонсо за предстоящата битка с Уилямс и Ферари

Алонсо за предстоящата битка с Уилямс и Ферари

  • 18 окт 2025 | 13:55
  • 1019
  • 0
Силното представяне се оказа изненада за Хюлкенберг и Заубер

Силното представяне се оказа изненада за Хюлкенберг и Заубер

  • 18 окт 2025 | 13:39
  • 1131
  • 0
Себ: Спукахме гума и затова се ударихме

Себ: Спукахме гума и затова се ударихме

  • 18 окт 2025 | 13:18
  • 898
  • 0
Ожие катастрофира и отпадна от рали „Централна Европа“

Ожие катастрофира и отпадна от рали „Централна Европа“

  • 18 окт 2025 | 13:03
  • 3184
  • 0
Бортолето получи право да участва в спринта

Бортолето получи право да участва в спринта

  • 18 окт 2025 | 10:46
  • 1927
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 19:27
  • 40562
  • 160
Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

  • 18 окт 2025 | 20:59
  • 22387
  • 9
Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

  • 18 окт 2025 | 20:42
  • 5323
  • 2
Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

  • 18 окт 2025 | 19:10
  • 34400
  • 119
Фулъм 0:1 Арсенал, пропуск на Гьокереш

Фулъм 0:1 Арсенал, пропуск на Гьокереш

  • 18 окт 2025 | 19:30
  • 8094
  • 13
Янтра 2:1 Локомотив (Горна Оряховица), Георги Колев намали

Янтра 2:1 Локомотив (Горна Оряховица), Георги Колев намали

  • 18 окт 2025 | 21:05
  • 2919
  • 3