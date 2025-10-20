Популярни
  2. Берое
  3. Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

  • 20 окт 2025 | 07:09
Берое и Монтана се изправят един срещу друг в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Мачът в Стара Загора стартира в 20:00 часа, а главен съдия ще бъде Мартин Марков.

Двата тима се намират в долната половина на таблицата, а разликата помежду им не е голяма. Домакините към момента са девети в класирането с 13 пункта. Те бяха в серия от четири поредни двубоя без загуба, но в последния кръг допуснаха поражение от Левски. Сега “заралии” със сигурност ще искат да се върнат на победния път и да влязат отново в горната половина на класирането.

Монтана от своя страна е 12-ти с 11 пункта. Момчетата на Анатоли Нанков са в серия от три поредни загуби и днес ще се борят да прекъснат тази негативна серия. В предния кръг северозападният тим отстъпи на Черно море у дома с 1:3, а преди това допусна поражения от Лудогорец и Спартак (Варна).

Четирима са аут за Монтана за мача с Берое
Четирима са аут за Монтана за мача с Берое

Днес Монтана ще бъде без четирима от основните си футболисти - Ариан Мършуля, Мартин Михайлов, Иван Коконов и Ибрахима Мухамад. Добрата новина е, че на разположение са новите попълнения Давид Малембана и Витиньо, които си уредиха картотеки.

По време на паузата за националните отбори двата тима не играха контроли. Монтана трябваше да проведе такава с ЦСКА 1948, но срещата пропадна.

Последният мач между Монтана и Берое датира от април месец 2021 година. Тогава двата тима направиха 1:1. Последният двубой в Стара Загора пък е от 2020 година и отново не излъчи победител - 0:0.

