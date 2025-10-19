Четирима са аут за Монтана за мача с Берое

Защитниците на Монтана Ариан Мършуля и Мартин Михайлов и нападателите Иван Коконов и Ибрахима Мухамад пропускат гостуването на Берое заради контузии. В групата намериха място отново вратарят Васил Симеонов и полузащитникът Важебах Сакор. Първият бе извън терена повече от месец заради травма на рамото, а Сакор се завръща в игра след наказание.

Две от новите попълнения на Монтана са готови за сблъсъка с Берое

На разположение на старши треньора Анатоли Нанков ще бъдат най-новото попълнение Давид Малембана и бразилският нападател Витиньо. Двамата бяха картотекирани в БФС, като Малембана най-вероятно ще започне титуляр в центъра на защитата, където ще си партнира с Костадин Илиев.

Футболистите на Монтана направиха последна тренировка днес на стадиона в с. Николово и в ранния след обяд заминават за Стара Загора. Мачът утре е от 20:00 часа.

Групата на Монтана:



вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

защитници: Никола Борисов, Костадин Илиев, Димитър Буров, Соломон Джеймс, Кристофър Ачеампонг, Давид Малембана;

полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Илиъс Илиадис, Джоел Берхане, Важебах Сакор, Владислав Цеков, Филип Ежике, Петър Атанасов, Борис Димитров, Витиньо, Калоян Стрински;