  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  Две от новите попълнения на Монтана са готови за сблъсъка с Берое

Две от новите попълнения на Монтана са готови за сблъсъка с Берое

  • 17 окт 2025 | 19:42

  • 17 окт 2025 | 19:42
  • 341
  • 0
Две от новите попълнения на Монтана са готови за сблъсъка с Берое

Последният нов футболист в селекцията на Монтана - централният защитник Давид Малембана, ще бъде картотекиран в БФС за мача с Берое в понеделник (20:00 часа). Всички необходими документи на бразилския нападател Витиньо вече са набавени и той също ще се уреди с картотека, разкриха от клуба.

Пропадна контролата между ЦСКА 1948 и Монтана
Пропадна контролата между ЦСКА 1948 и Монтана

По въпроса за гостуването в Стара Загора са защитникът Мартин Михайлов и нападателите Иван Коконов и Ибрахима Мухамад. Тримата страдат от различни травми и се готвят индивидуално.

