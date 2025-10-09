Популярни
Легенда на Италия ще гостува на школата на Берое

  9 окт 2025 | 10:08
Един от легендарните италиански вратари Джанлука Палиука, световен вицешампион със Скуадрата от Мондиал 1994 в САЩ, ще бъде специален гост на академията на Берое в Стара Загора, пише БТА. Вратарят ще се срещне с треньорския екип от академията и с младите таланти в нея.

Ръководството на Община Стара Загора също ще приеме Джанлука Палиука в сградата на местната администрация, когато е предвидена и среща с медиите.

Посещението на италианския страж в Стара Загора е част от партньорството между школите на Берое и  Болоня, където Палиука е част от треньорския екип в академията. В края на август гости по партньорството бяха методисти и футболни експерти от академията на италианския клуб.

