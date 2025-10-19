Ливърпул и Юнайтед влизат с колебания в дербито

Един от най-големите сблъсъци в английския между Ливърпул и Манчестър Юнайтед на легендарния стадион "Анфийлд" е в днешения 19-и октомври (неделя) от 18:30 часа българско време. Мачът е от 8-ия кръг на Премиър лийг, като той е възлов и за двата отбора, тъй като изпитват сериозни колебания.

Шампионите заемат третата позиция в класирането с 15 точки от 7 изиграни мача, като мърсисайдци имат голова разлика от 13 вкарани и 9 допуснати гола. Отборът на Арне Слот се намира на 5 точки от лидера в класирането и победа в този двубой би ги доближила до върха. От своя страна, Манчестър Юнайтед е на 11-то място с 10 точки и негативна голова разлика – 9 отбелязани и 11 допуснати гола. "Червените дяволи" се нуждаят от победа, за да се изкачат в горната половина на таблицата и да намалят разликата с топ отборите. Този мач е особено важен за гостите, които се опитват да докажат, че могат да се конкурират с елитните тимове в първенството.

Ливърпул преминава през труден период, записвайки три последователни загуби във всички турнири. Мърсисайдци отстъпиха пред Челси с 2:1 (04.10.2025), загубиха от Галатасарай с 1:0 в Шампионската лига (30.09.2025) и претърпяха поражение от Кристъл Палас с 2:1 (27.09.2025). Преди тази серия, отборът на Слот постигна две победи – срещу Саутхамптън с 2:1 за Карабао Къп (23.09.2025) и в дербито с Евертън с 2:1 (20.09.2025).

Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

Манчестър Юнайтед показва непостоянна форма, като в последните си пет мача има три победи и две загуби. "Червените дяволи" победиха Съндърланд с 2:0 (04.10.2025), загубиха от Брентфорд с 3:1 (27.09.2025), надиграха Челси с 2:1 (20.09.2025), отстъпиха пред Манчестър Сити с 3:0 (14.09.2025) и победиха Бърнли с 3:2 (30.08.2025). Тази нестабилност в представянето прави прогнозирането на предстоящия двубой изключително трудно.

Историята на последните сблъсъци между двата гранда показва интензивни и оспорвани двубои. Последната им среща на "Анфийлд" завърши с равенство 2:2 (05.01.2025) в мач от Премиър лийг, където Коди Гакпо и Мохамед Салах (от дузпа) бяха точни за домакините, а Лисандро Мартинес и Амад Диало отбелязаха за гостите. Преди това, Ливърпул постигна убедителна победа с 3:0 на "Олд Трафорд" (01.09.2024), с два гола на Луис Диас и един на Мохамед Салах. В контролна среща през август 2024 г., мърсисайдци отново триумфираха с 3:0 с голове на Фабио Карвальо, Къртис Джоунс и Константинос Цимикас. По-рано през 2024 г. двата отбора завършиха 2:2 в шампионата (07.04.2024), а в драматичен четвъртфинал за ФА Къп, Манчестър Юнайтед елиминира Ливърпул с 4:3 след продължения (17.03.2024).

Коди Гакпо се очертава като важна фигура за Ливърпул в този сезон с 2 гола и 2 асистенции в 7 мача от Премиър лийг. Холандският нападател демонстрира добра реализация, като е отбелязал последния си гол в мача срещу Челси. Гакпо има отлична статистика срещу Манчестър Юнайтед, като е вкарал гол при последната среща на "Анфийлд" и представлява постоянна заплаха за защитата на съперника. Неговата способност да играе на различни позиции в нападението го прави непредвидим за противниковите защитници, а добрата му физическа форма му позволява да бъде ефективен през целия мач. За Манчестър Юнайтед, Бруно Фернандеш остава ключов играч с 2 гола в първенството този сезон. Португалският плеймейкър е основният двигател на атаките на своя отбор, като е отправил 15 удара, 7 от които са били точни. Въпреки че е пропуснал 2 дузпи през сезона, Фернандеш има добра статистика срещу Ливърпул, включително гол и асистенция в предишни срещи. Неговата способност да създава голови положения и да изпълнява стандартни положения го прави особено опасен, а опитът му в големи мачове е безценен за отбора на Рубен Аморим.