Ще приключили Юве с колебанията?

Комо и Ювентус ще се изправят един срещу друг в мач от седмия кръг на италианската Серия А. Срещата ще се проведе на стадион "Джузепе Синигалия" на 19 октомври от 13:30 часа, като главен съдия ще бъде Джовани Айролди. Двата отбора влизат в двубоя с различни амбиции - домакините се опитват да затвърдят мястото си в средата на таблицата, докато "бианконерите" се стремят да се доближат до челните позиции.

В момента Ювентус заема петата позиция в Серия А с 12 точки от 6 изиграни мача, като отборът има голова разлика от 9 вкарани и 5 допуснати гола. Комо се намира на деветата позиция с 9 точки от същия брой срещи и голова разлика 7:5. Разликата от само три точки между двата тима показва, че домакините имат реален шанс да настигнат гостите при евентуална победа в предстоящия двубой. За "бианконерите" успехът е от ключово значение, тъй като ще им позволи да се доближат до челната четворка и да запазят контакт с лидерите в класирането.

Комо демонстрира стабилна форма в последните си пет мача с две победи и три равенства. Отборът завърши наравно с Аталанта (1:1) на 4 октомври и с Кремонезе (1:1) на 27 септември. Преди това постигна убедителна победа срещу Сасуоло (3:0) в Купата на Италия на 24 септември, а на 21 септември надделя над Фиорентина като гост (2:1). Серията от непобедени мачове започна с равенство срещу Дженоа (1:1) на 15 септември. Ювентус, от своя страна, записа пет последователни равенства във всички турнири. "Бианконерите" завършиха 0:0 с Милан на 5 октомври, 2:2 с Виляреал в Шампионската лига на 1 октомври, 1:1 с Аталанта на 27 септември и 1:1 с Верона на 20 септември. Преди това направиха зрелищно равенство 4:4 с Борусия (Дортмунд) в Шампионската лига на 16 септември.

Ювентус има предимство в директните сблъсъци с Комо, като от последните четири срещи между двата отбора "бианконерите" имат две победи и едно равенство. Последният им двубой се състоя на 7 февруари 2025 г. на стадион "Джузепе Синигалия", когато Ювентус победи с 2:1. Тогава Рандал Коло Муани отбеляза два гола за гостите (в 34-та минута и от дузпа), докато Асане Диао вкара почетното попадение за Комо в 45-та минута. В първия кръг на настоящия сезон, на 19 август 2024 г., Ювентус разгроми Комо с 3:0 на "Алианц Стейдиъм" с голове на Самуел Мбангула, Тимъти Уеа и Андреа Камбиазо. По-рано, през 2003 г., Ювентус победи Комо като гост с 3:1, а през 2002 г. двата отбора завършиха наравно 1:1 в Торино.

Nico Paz се очертава като основна фигура в състава на Комо, като 20-годишният офанзивен полузащитник е отбелязал 3 гола и е направил 3 асистенции в първите 6 мача от сезона. Испанецът демонстрира отлична реализация с 9 точни удара от общо 21 опита към вратата. Особено впечатляващо беше представянето му срещу Дженоа, когато отбеляза гол и получи оценка 7.51. Paz също така се отличи в мача срещу Кремонезе, вкарвайки гол от 4 удара към вратата, 3 от които бяха точни. В последната среща срещу Ювентус, въпреки че не успя да отбележи, той беше активен с 3 удара, 2 от които бяха точни. За Ювентус, 19-годишният Kenan Yildiz се утвърждава като един от най-обещаващите млади таланти. Турският нападател има 1 гол и 3 асистенции през този сезон, като особено впечатляващо беше представянето му срещу Интер, когато отбеляза гол и направи асистенция. Yildiz показва добра ефективност с 6 точни удара от общо 13 опита към вратата и 10 успешни центрирания. В последните си два мача срещу Комо, той записа асистенция в домакинската победа на Ювентус и демонстрира добра игра с 2 удара към вратата и 2 успешни центрирания.