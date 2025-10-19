Исак Хаджар получи разрешение да стартира в Гран При на САЩ

Пилотът на Рейсинг Булс Исак Хаджар получи разрешение от стюардите на Гран При на САЩ да се включи в надпреварата на „Пистата на Америките“, въпреки че не записа време в рамките на квалификационната сесия в Остин.

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

Французинът не успя да направи нито една летяща обиколка в квалификацията, след като катастрофира още в първия си бърз тур в началото на Q1. Инцидентът на Хаджар настъпи в бързите завои в първия сектор, а до него се стигна след като той загуби контрол върху болида си, след като мина върху една от неравностите на тексаското трасе.

Oh no, Isack! 😢



Ride onboard with the Racing Bulls of Hadjar to see his crash in Qualifying ⬇️#F1 #USGP pic.twitter.com/NEttCC7G9z — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Така той остана без време и от Рейсинг Булс трябваше да искат специално разрешение от стюардите техният пилот да стартира. Такова, разбира се, беше издадено, тъй като комисарите сметнаха, че Хаджар е демонстрирал достатъчно добро темпо както в петъчната тренировка в Остин, така и в спринтовата квалификация в петък.

A tricky quali, but all to race for tomorrow ⏭️#F1 #VCARB #USGP pic.twitter.com/mCjXG34Pxb — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) October 18, 2025

Иначе французинът няма да стартира от последната позиция на стартовата решетка, тъй като ще бъде преместен с едно място напред. Причината е наказанието на Ланс Строл, което канадецът получи за удара си с Естебан Окон в спринта в събота. Пилотът на Астън Мартин се класира 18-и в квалификацията, но ще трябва да стартира от последната позиция на стартовата решетка зад Алекс Албон и Хаджар.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages