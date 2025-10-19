Шарл Леклер след третото място в квалификацията: Доста голяма изненада

Миналогодишният победител в Гран При на САЩ Шарл Леклер определи третата си позиция в квалификацията на „Пистата на Америките“ като „голяма изненада“ предвид представянето на Ферари от началото на уикенда в Тексас.

В спринта монегаскът потегли едва десети, но с направените промени по настройките на неговия болид той успя да влезе в тройката в по-важната от двете квалификации, тази за дългото състезание. Пилотът на Ферари изрази надеждата си, че ще може да се бори за силен резултат и в надпреварата, тъй като традиционно през 2025 година колата на Черните кончета се представя по-силно в състезателни условия.

„Доста голяма изненада е, че сме трети, особено като се има предвид колко труден е за нас този уикенд от началото му. Опитахме се да съберем всичко за квалификацията, успяхме да го направим, но все още смятам, че има неща, които трябва да разберем за тази кола, защото има твърде големи разлики в нашето представяне в рамките на един уикенд, без да правим фундаментални промени по колата.



„Спринтът сутринта беше интересен, мисля, че научихме много в него. Приложихме наученото в квалификацията и изглежда, че то сработи, така че се надявам от тук нататък да започнем да догонваме.



„Колата ни обикновено е по-силна в състезанията, отколкото в квалификациите, така че това е позитив. Не знам дали ще бъде достатъчно силна, за да се борим с Макс и Макларън, но ще направим всичко по силите ни. Надявам се на добър старт като тази сутрин или миналата година, а след това ще се фокусирам върху оставане в челото“, каза Леклер.

