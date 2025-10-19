Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шарл Леклер след третото място в квалификацията: Доста голяма изненада

Шарл Леклер след третото място в квалификацията: Доста голяма изненада

  • 19 окт 2025 | 01:35
  • 156
  • 0
Шарл Леклер след третото място в квалификацията: Доста голяма изненада

Миналогодишният победител в Гран При на САЩ Шарл Леклер определи третата си позиция в квалификацията на „Пистата на Америките“ като „голяма изненада“ предвид представянето на Ферари от началото на уикенда в Тексас.

В спринта монегаскът потегли едва десети, но с направените промени по настройките на неговия болид той успя да влезе в тройката в по-важната от двете квалификации, тази за дългото състезание. Пилотът на Ферари изрази надеждата си, че ще може да се бори за силен резултат и в надпреварата, тъй като традиционно през 2025 година колата на Черните кончета се представя по-силно в състезателни условия.

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ
Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

„Доста голяма изненада е, че сме трети, особено като се има предвид колко труден е за нас този уикенд от началото му. Опитахме се да съберем всичко за квалификацията, успяхме да го направим, но все още смятам, че има неща, които трябва да разберем за тази кола, защото има твърде големи разлики в нашето представяне в рамките на един уикенд, без да правим фундаментални промени по колата.

„Спринтът сутринта беше интересен, мисля, че научихме много в него. Приложихме наученото в квалификацията и изглежда, че то сработи, така че се надявам от тук нататък да започнем да догонваме.

„Колата ни обикновено е по-силна в състезанията, отколкото в квалификациите, така че това е позитив. Не знам дали ще бъде достатъчно силна, за да се борим с Макс и Макларън, но ще направим всичко по силите ни. Надявам се на добър старт като тази сутрин или миналата година, а след това ще се фокусирам върху оставане в челото“, каза Леклер.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Андреа Стела: Изненадващо е, че опитни пилоти не действаха по-разумно

Андреа Стела: Изненадващо е, че опитни пилоти не действаха по-разумно

  • 18 окт 2025 | 22:07
  • 975
  • 0
Карлос Сайнц: Цяла година имаме това темпо, просто сега имаме и късмет

Карлос Сайнц: Цяла година имаме това темпо, просто сега имаме и късмет

  • 18 окт 2025 | 21:25
  • 811
  • 0
Ръсел: Трябваше да атакувам Верстапен

Ръсел: Трябваше да атакувам Верстапен

  • 18 окт 2025 | 21:12
  • 1105
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Остин

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Остин

  • 18 окт 2025 | 21:10
  • 1590
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Остин

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Остин

  • 18 окт 2025 | 21:09
  • 944
  • 0
Верстапен: Трябва ни по-добро състезателно темпо

Верстапен: Трябва ни по-добро състезателно темпо

  • 18 окт 2025 | 21:03
  • 787
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

  • 19 окт 2025 | 01:19
  • 951
  • 2
Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 19:27
  • 54651
  • 193
Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

  • 18 окт 2025 | 20:59
  • 37627
  • 16
Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

  • 18 окт 2025 | 19:10
  • 48738
  • 128
Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

  • 18 окт 2025 | 21:32
  • 19837
  • 15
Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

  • 18 окт 2025 | 22:11
  • 13502
  • 18