Ланс Строл със заслужено наказание за удара с Естебан Окон

Напълно очаквано Ланс Строл беше наказан с удара си в Естебан Окон в началото на 16-ата обиколка на провелия се по-рано днес спринт на „Пистата на Америките“ в Остин.

Двамата водеха битка за 12-тото място, когато канадският пилот на Астън Мартин атакува от далечна дистанция и се стигна до контакт между него и Окон. След този инцидент и двамата напусна спринта, а заради него на пистата се появи колата на сигурността, която остана на трасето до финала.

Напълно логично стюардите обявиха, че ще разследват случая, а резултатът от това разследване не е никак изненадващ. Комисарите прецениха, че вината за инцидента е изцяло на Строл, който не е преценил правилно точката си на спиране и затова наказаха канадеца с 10 секунди.

Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

Понеже обаче пилотът на Астън Мартин не беше класиран в спринта, неговото наказание се пренася за следващото състезание, в което той ще участва. В него Строл ще бъде преместен с пет места назад на стартовата решетка спрямо класирането си от квалификацията.

Lance Stroll will serve a five-place grid penalty in Sunday's United States Grand Prix 🚨



This follows his collision with the Haas of Esteban Ocon during the Sprint 📝👇#F1Sprint #USGPhttps://t.co/udFBMdHewK — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Отделно от това канадецът получава и две наказателни точки към своя лиценз, с което общият брой, който той има, става седем. При натрупването на 12 наказателни пункта в рамките на 12 месеца съответният пилот получава забрана за участие в едно състезание.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages