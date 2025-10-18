Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Шопов и компания не успяха да се опълчат на Динамо (Загреб)

Шопов и компания не успяха да се опълчат на Динамо (Загреб)

  • 18 окт 2025 | 21:36
  • 681
  • 0
Шопов и компания не успяха да се опълчат на Динамо (Загреб)

Динамо (Загреб) победи с 2:1 Осиек в среща от 10-ия кръг на първенството на Хърватия. Българският национал Слави Шопов взе участие в мача, като се появи в игра за гостите в 69-ата минута на мястото на Иван Цвиянович.

Динамо изкова солидна преднина от два гола още в първия четвърт час. В 3-тата минута Скот МакКена откри резултата, а в 14-тата Серхи Домингес удвои.

Риека успя да върне интригата в 70-ата минута, когато намали изоставането си след точен изстрел на Шимун Миколчич. Гостите обаче нямаха сили за нещо повече и си тръгнаха разочаровани от гостуването си в столицата.

С тази победа Динамо се изкачи поне временно на първото място с 22 точки, но и мач повече от втория Хайдук (Сплит).

За Осиек пък това е поредно разочарование през сезона, като тимът се намира на предпоследното 9-о място с 9 спечелени точки.

