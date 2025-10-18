Ръсел: Трябваше да атакувам Верстапен

Джордж Ръсел завърши втори в спринта в Остин, като направи един неуспешен, но зрелищен опит да изпревари водача Макс Верстапен, който спечели краткото състезание.

„Знам, че не получаваме много възможности да атакуваме Макс, затова като видях и половин шанс, трябваше да атакувам Верстапен – обясни британският пилот на Мерцедес след финала. – Може би бях твърде по-назад от Макс, но съм доволен, че поне пробвах. Второто място е по-добро от това, което очаквахме, това са прилични точки.“