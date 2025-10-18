Баумгартнер качи РБ Лайпциг на второто място в Бундеслигата

Отборът на РБ Лайпциг записа трети пореден домакински успех, след като надви Хамбургер ШФ с 2:1 в двубоя помежду им от седмия кръг на Бундеслигата.
В герой за “биковете” във втори пореден мач се превърна Кристоф Баумгартнер. След като в миналия кръг именно той се разписа за ремито 1:1 с прекия конкурент Борусия (Дортмунд), днес халфът вкара и двете попадения за победата на РБ Лайпциг. През първото полувреме домакините бяха по-опасният тим и заслужено взеха преднина, но чак в 45-ата минута, когато Баумгартнер беше точен с глава отблизо след центриране на Антонио Нуса. Веднага след почивката двата тима си размениха по един гол. В 48-ата минута Алберт Самби Локонга възстанови равенството след удар, при който топката рикошира в крака на Николас Зейвалд. То обаче се задържа само две минути, защото Баумгартнер комбинира чудесно с Ромуло и със своя шут върна преднината на своя тим. В оставащото време хамбургци наложиха тотален натиск, но не успяха да избегнат първата си загуба от три кръга насам.
Така след шестия си пореден шампионатен мач без поражение РБ Лайпциг се изкачи на второто място в Бундеслигата с актив от 16 точки. Хамбургер пък остана на десетата позиция със своите 8 пункта.
