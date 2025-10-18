Баумгартнер качи РБ Лайпциг на второто място в Бундеслигата

Отборът на РБ Лайпциг записа трети пореден домакински успех, след като надви Хамбургер ШФ с 2:1 в двубоя помежду им от седмия кръг на Бундеслигата.

В герой за “биковете” във втори пореден мач се превърна Кристоф Баумгартнер. След като в миналия кръг именно той се разписа за ремито 1:1 с прекия конкурент Борусия (Дортмунд), днес халфът вкара и двете попадения за победата на РБ Лайпциг. През първото полувреме домакините бяха по-опасният тим и заслужено взеха преднина, но чак в 45-ата минута, когато Баумгартнер беше точен с глава отблизо след центриране на Антонио Нуса. Веднага след почивката двата тима си размениха по един гол. В 48-ата минута Алберт Самби Локонга възстанови равенството след удар, при който топката рикошира в крака на Николас Зейвалд. То обаче се задържа само две минути, защото Баумгартнер комбинира чудесно с Ромуло и със своя шут върна преднината на своя тим. В оставащото време хамбургци наложиха тотален натиск, но не успяха да избегнат първата си загуба от три кръга насам.

Christoph Baumgartner. 𝗧𝗵𝗮𝘁'𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝘄𝗲𝗲𝘁. pic.twitter.com/MJRhQM2WTM — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 18, 2025

Така след шестия си пореден шампионатен мач без поражение РБ Лайпциг се изкачи на второто място в Бундеслигата с актив от 16 точки. Хамбургер пък остана на десетата позиция със своите 8 пункта.

