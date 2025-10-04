Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Борусия (Дортмунд) и Лайпциг зарадваха Байерн с "хикс"

Борусия (Дортмунд) и Лайпциг зарадваха Байерн с "хикс"

  • 4 окт 2025 | 18:36
  • 420
  • 0
Борусия (Дортмунд) и Лайпциг зарадваха Байерн с "хикс"

Борусия (Дортмунд) и РБ (Лайпциг) завършиха при 1:1 във важна среща от 6-ия кръг на Бундеслигата. Това беше сблъсък между втория и третия в класирането, като и двата отбора бяха в серия от по четири победи. Кристоф Баумгартнер вкара за гостите след само седем минути игра, а Ян Коуто изравни в 23-тата.

Куриозното беше, че това бяха и единствените два точни удара към вратите през първото полувреме. След паузата съставите създадоха много повече опасности, а във финалните секунди и двата тима имаха шансове за победни голове.

Големият печеливш от този резултат е лидерът Байерн (Мюнхен). В следващия кръг, който е след паузата за националните отбори, Борусия ще гостува точно на шампиона на 18 октомври. В същия ден пък Лайпциг ще приеме Хамбургер ШФ.

