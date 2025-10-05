Хамбургер избухна и разби Майнц

Новакът Хамбургер ШФ избухна и разби с 4:0 Майнц 05 в мач от 6-тия кръг на Бундеслигата. Това бе втора победа за тима и най-убедителният им успех от началото на сезона.

Така Хамбургер записа 7 точки в последните си три мача и се изкачи до 9-ата позиция с 8 точки. Майнц пък остава с 4 пункта от началото на кампанията на 16-о място.

Хамбургер започна ударно и поведе с два гола след първите десет минути за радост на феновете на “Фолкспаркщадион”. Още в 6-ата минута Гиорги Гочолеишвили нацели с далечен изстрел гредата на стража на Майнц Ласе Рийс. Притичалият Алберт Самби Локогна бе най-бърз и с добавка откри за домакините - 1:0. Само четири минути по-късно Хамбургер удвои, след като Рансфорд Кьонигсдорфер центрира и намери Раян Филип, който овладя и с диагонален удар вкара за 2:0.

В 16-ата минута резултатът можеше да стане класически, но Рийс успя да избие опасния удар от воле на Филип. Най-доброто положение за Майнц пък дойде в 31-вата минута, но стражът на домакините Даниел Фернандес внимаваше при изстрел на Кайшу Сано.

През втората час Хамбургер окончателно подпечата убедителната си победа. Oще в 52-рата минута Жан-Люк Домпе се включи отляви и заби топката майсторски в горния ъгъл на гостите - 3:0. Крайното 4:0 бе оформено десетина минути по-късно, когато при контраатака Раян Филип надбяга защитата на Майнц и останал лице в лице с Рийс вкара втория си гол в мача.

Следвай ни:

Снимки: Imago