Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хамбургер ШФ
  3. Хамбургер избухна и разби Майнц

Хамбургер избухна и разби Майнц

  • 5 окт 2025 | 20:32
  • 837
  • 0

Новакът Хамбургер ШФ избухна и разби с 4:0 Майнц 05 в мач от 6-тия кръг на Бундеслигата. Това бе втора победа за тима и най-убедителният им успех от началото на сезона.

Така Хамбургер записа 7 точки в последните си три мача и се изкачи до 9-ата позиция с 8 точки. Майнц пък остава с 4 пункта от началото на кампанията на 16-о място.

Хамбургер започна ударно и поведе с два гола след първите десет минути за радост на феновете на “Фолкспаркщадион”. Още в 6-ата минута Гиорги Гочолеишвили нацели с далечен изстрел гредата на стража на Майнц Ласе Рийс. Притичалият Алберт Самби Локогна бе най-бърз и с добавка откри за домакините - 1:0. Само четири минути по-късно Хамбургер удвои, след като Рансфорд Кьонигсдорфер центрира и намери Раян Филип, който овладя и с диагонален удар вкара за 2:0.

В 16-ата минута резултатът можеше да стане класически, но Рийс успя да избие опасния удар от воле на Филип. Най-доброто положение за Майнц пък дойде в 31-вата минута, но стражът на домакините Даниел Фернандес внимаваше при изстрел на Кайшу Сано.

През втората час Хамбургер окончателно подпечата убедителната си победа. Oще в 52-рата минута Жан-Люк Домпе се включи отляви и заби топката майсторски в горния ъгъл на гостите - 3:0. Крайното 4:0 бе оформено десетина минути по-късно, когато при контраатака Раян Филип надбяга защитата на Майнц и останал лице в лице с Рийс вкара втория си гол в мача.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Байерн отпразнува рекордната серия от победи с посещение на Октоберфест, преговорите с Упамекано продължават

Байерн отпразнува рекордната серия от победи с посещение на Октоберфест, преговорите с Упамекано продължават

  • 5 окт 2025 | 15:52
  • 1138
  • 0
Изумителни пропуски оставиха Удинезе само с точка

Изумителни пропуски оставиха Удинезе само с точка

  • 5 окт 2025 | 15:38
  • 666
  • 0
Футболист на Реал Мадрид е номер едно в Ла Лига за септември

Футболист на Реал Мадрид е номер едно в Ла Лига за септември

  • 5 окт 2025 | 15:13
  • 2015
  • 1
Сака призна как Тиери Анри го е мотивирал при успеха над Уест Хам

Сака призна как Тиери Анри го е мотивирал при успеха над Уест Хам

  • 5 окт 2025 | 14:48
  • 1300
  • 0
Потвърдено: Манчестър Юнайтед е бил ощетен срещу Брентфорд

Потвърдено: Манчестър Юнайтед е бил ощетен срещу Брентфорд

  • 5 окт 2025 | 14:38
  • 10018
  • 2
Кейн успокои: Добре съм, ще пътувам за мачовете на Англия

Кейн успокои: Добре съм, ще пътувам за мачовете на Англия

  • 5 окт 2025 | 13:48
  • 1216
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Лудогорец, отмениха гол на разградчани след сериозно чертаене и милиметрова засада

ЦСКА 0:0 Лудогорец, отмениха гол на разградчани след сериозно чертаене и милиметрова засада

  • 5 окт 2025 | 21:23
  • 54887
  • 131
Ботев (Пловдив) взе глътка въздух след обрат под Околчица

Ботев (Пловдив) взе глътка въздух след обрат под Околчица

  • 5 окт 2025 | 19:21
  • 28530
  • 8
Съставите на Ювентус и Милан, Алегри се завръща в Торино

Съставите на Ювентус и Милан, Алегри се завръща в Торино

  • 5 окт 2025 | 20:50
  • 1652
  • 1
Лил - ПСЖ (съставите)

Лил - ПСЖ (съставите)

  • 5 окт 2025 | 20:45
  • 581
  • 1
Ман Сити намали изоставането си от Арсенал и Ливърпул след мъчен успех в Лондон

Ман Сити намали изоставането си от Арсенал и Ливърпул след мъчен успех в Лондон

  • 5 окт 2025 | 20:25
  • 15348
  • 2
Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

  • 5 окт 2025 | 19:20
  • 28831
  • 68