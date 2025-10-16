Левски тренира с всички футболисти

Популярни
  • 16 окт 2025 | 11:13
Отборът на Левски проведе открита тренировка на стадион „Георги Аспарухов“, в която всички играчи взеха участие. Към тима се присъединиха и националите. Добрата новина за щаба е, че няма контузени футболисти, което позволява на треньорския екип да работи при пълен състав.

Тренировката беше открита за медии и фенове през първите 15 минути, а сред зрителите се отличи легендата на българския футбол Божидар Искренов – Гибона, който наблюдава заниманието. Очаква се наставникът на "сините" Хулио Веласкес да даде пресконференция в петък.

