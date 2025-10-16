Черно море с Васил Панайотов срещу Левски

Полузащитникът Васил Панайотов вече тренира наравно със своите съотборници в Черно море и ще бъде готов за сблъсъка с Левски.

35-годишният футболист вече е напълно възстановен и треньорът Илиан Илиев ще може да го използва срещу бившия му отбор. Проблемите на "моряците" са свързани с Влатко Дробаров, който е болен, но все пак тренира. Със сигурност двубоя с лидера пропуска контузеният Димитър Тонев. Към заниманията на варненци се присъедини младежкият национал Николай Златев, а Георги Лазаров, който бе наказан за квалификацията с Чехия, тренира от началото на седмицата.