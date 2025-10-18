Втора лига се завръща с нова порция мачове

12-ият кръг във Втора лига стартира с цели пет мача днес. Първите три двубоя започват в 16:00 часа. Тогава Хебър приема Пирин, а борещият се да се измъкне от дъното Спортист (Своге) домакинства на представящият се силно Вихрен (Сандански). Лидерът Дунав (Русе) пък пристига в Дупница за сблъсък с Марек. Четвъртият мач от днешната програма стартира в 18:00 часа и в него един срещу друг се противопоставят Етър и Беласица. 2 часа и 15 минути по-късно пък ще се чуе и първият съдийски сигнал на двубоя между Янтра (Габрово) и Локомотив (Горна Оряховица), който е и последен от днешната програма.
Втора лига, 12 кръг:
18 октомври, събота, 16:00 часа
Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград)
Спортист (Своге) - Вихрен (Сандански)
18 октомври, събота, 18:00 часа:
18 октомври, събота, 20:15 часа:
Янтра (Габрово) - Локомотив (Горна Оряховица)
19 октомври, неделя, 16:00 часа:
Лудогорец II - Черноморец (Бургас)
20 октомври, понеделник, 16:00 часа:
20 октомври, понеделник, 18:30 часа: