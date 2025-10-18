"Шоколадите" изненадаха Вихрен с обрат в Своге

Спортист (Своге) постигна втора победа от началото на сезона. "Шоколадите" спечелиха с 2:1 домакинството си на Вихрен от 12-ия кръг на Втора лига след обрат.

Антон Карачанаков даде ранен аванс на "еделвайсите" в 10-ата минута, но в средата на първото полувреме Васил Димитров (23') изравни. След почивката Ивелин Георгиев (60') оформи крайния резултат и Спортист се измъкна от опасната зона.

С днешния успех домакините прекъснаха серията си от седем поредни мача без победа. "Шоколадите" събраха 10 точки в актива си и вече са на 12-ата позиция във временното класиране.



Вихрен остава на четвъртото място в подреждането със своите 23 пункта.