11-те на Янтра и Локомотив (Горна Оряховица) за историческия мач в Габрово

Станаха ясни титулярните състави на Янтра и Локомотив (Горна Оряховица), които се изправят един срещу друг в двубой от 12-ия кръг на Втора лига. Мачът в Габрово ще е исторически, тъй като ще е първият, който се играе на осветление на стадион "Христо Ботев".

Домакините се намират в серия от седем поредни шампионатни победи и към момента заемат третата позиция във временното класиране. "Железничарите" пък са две места по-назад в подреждането, като разликата между двата отбора е 8 точки.

Янтра (Габрово) - Локомотив (Горна Оряховица)



Стартови състави:

Янтра (Габрово): 1. Християн Василев, 5. Асен Георгиев, 22. Велислав Боев, 7. Георги Бабалиев, 9. Денислав Ангелов, 16. Ивайло Енчев, 4. Константин Иванов, 15. Мартин Райнов, 17. Мартин Ганчев, 6. Петър Казаков, 71. Тони Иванов;

Локомотив (Горна Оряховица): 1. Венцислав Димитров, 15. Пламен Аршев, 5. Михаил Минков, 26. Мариян Иванов, 20. Редон Роймар, 16. Теодор Райков, 19. Панайот Пасков, 18. Педро Майнис, 8. Иван Аврамов, 9. Жулиян Иванов, 17. Георги Колев.