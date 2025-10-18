Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Янтра (Габрово)
  3. 11-те на Янтра и Локомотив (Горна Оряховица) за историческия мач в Габрово

11-те на Янтра и Локомотив (Горна Оряховица) за историческия мач в Габрово

  • 18 окт 2025 | 19:06
  • 660
  • 0
11-те на Янтра и Локомотив (Горна Оряховица) за историческия мач в Габрово

Станаха ясни титулярните състави на Янтра и Локомотив (Горна Оряховица), които се изправят един срещу друг в двубой от 12-ия кръг на Втора лига. Мачът в Габрово ще е исторически, тъй като ще е първият, който се играе на осветление на стадион "Христо Ботев".

Домакините се намират в серия от седем поредни шампионатни победи и към момента заемат третата позиция във временното класиране. "Железничарите" пък са две места по-назад в подреждането, като разликата между двата отбора е 8 точки.

Янтра (Габрово) - Локомотив (Горна Оряховица)

Стартови състави:

Янтра (Габрово): 1. Християн Василев, 5. Асен Георгиев, 22. Велислав Боев, 7. Георги Бабалиев, 9. Денислав Ангелов, 16. Ивайло Енчев, 4. Константин Иванов, 15. Мартин Райнов, 17. Мартин Ганчев, 6. Петър Казаков, 71. Тони Иванов;

Локомотив (Горна Оряховица): 1. Венцислав Димитров, 15. Пламен Аршев, 5. Михаил Минков, 26. Мариян Иванов, 20. Редон Роймар, 16. Теодор Райков, 19. Панайот Пасков, 18. Педро Майнис, 8. Иван Аврамов, 9. Жулиян Иванов, 17. Георги Колев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Кюстендил стяга стадион "Осогово" за efbet Лига

Кюстендил стяга стадион "Осогово" за efbet Лига

  • 18 окт 2025 | 15:55
  • 1448
  • 5
Представиха втората книга от поредицата "Пътят на таланта"

Представиха втората книга от поредицата "Пътят на таланта"

  • 18 окт 2025 | 15:37
  • 361
  • 0
Ботев и Славия не решиха битката помежду си на терена, остава тази извън него

Ботев и Славия не решиха битката помежду си на терена, остава тази извън него

  • 18 окт 2025 | 16:54
  • 29554
  • 39
Арда пусна свободен вход за мача със Септември (Сф)

Арда пусна свободен вход за мача със Септември (Сф)

  • 18 окт 2025 | 15:28
  • 458
  • 0
Два български отбора са на полуфинал в най-силния корпоративен турнир по минифутбол в Европа

Два български отбора са на полуфинал в най-силния корпоративен турнир по минифутбол в Европа

  • 18 окт 2025 | 14:17
  • 930
  • 0
Незабравимо баварско приключение за варненски фенове на Байерн

Незабравимо баварско приключение за варненски фенове на Байерн

  • 18 окт 2025 | 13:46
  • 1206
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 19:27
  • 24701
  • 118
20 години по-късно Матей Казийски се завърна! Локомотив 0:0 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

20 години по-късно Матей Казийски се завърна! Локомотив 0:0 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

  • 18 окт 2025 | 19:22
  • 6329
  • 0
Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

  • 18 окт 2025 | 19:10
  • 21472
  • 81
Фулъм 0:0 Арсенал, гол на Калафиори бе отменен заради засада

Фулъм 0:0 Арсенал, гол на Калафиори бе отменен заради засада

  • 18 окт 2025 | 19:30
  • 3338
  • 1
Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

  • 18 окт 2025 | 15:42
  • 72102
  • 24
Ботев и Славия не решиха битката помежду си на терена, остава тази извън него

Ботев и Славия не решиха битката помежду си на терена, остава тази извън него

  • 18 окт 2025 | 16:54
  • 29554
  • 39