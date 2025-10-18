Популярни
Валентин Захариев: Вуцов е перде и "опериран" от такива проблеми, спаси ни от разгром срещу Испания

  • 18 окт 2025 | 09:37
  • 994
  • 1

Бившият треньор на вратарите на Левски Валентин Захариев, който отлично запознат с качествата на Светослав Вуцов, коментира всичко случващо се около национала в последните часове. Той е на мнение, че Вуцов е бил най-добър на терена за България в срещата с Испания и ни е отървал от разгром.

Хулио Веласкес: С клуба гледаме в една посока! Имаме пълно доверие на Светльо Вуцов
Хулио Веласкес: С клуба гледаме в една посока! Имаме пълно доверие на Светльо Вуцов

„От нашите футболисти срещу Испания най-полезен и най-добър беше Светльо Вуцов. Въпреки че допусна четири гола, съм на мнение, че ни спаси от разгром! Не разбирам за какво се вдига шум и каква е причината да го винят за нещо. Без значение за мача с Турция или с Испания. Той с Турция дори не игра. Може би има лека вина за един гол срещу Испания. Но той извади толкова други положения, че разликата можеше да е и по-сериозна. Испанците имаха много удари в очертанията на нашата врата. Извади страшно трудни топки и беше много сигурен в ситуациите. На центриранията беше перфектен. Имаше една лека грешка, когато игра с крака, но в крайна сметка не стана нищо фатално. Под лупа следя неговите изяви и съм доволен“, започна Захариев пред “Мач Телеграф”.

„Тези неща, които са се случвали извън терена, съм на мнение, че няма да му се отразят. Той е перде. Решението да се оттегли от националния си е изцяло негово и вероятно има причина за това. Той е „опериран“ от такива проблеми. Това му е много силно качество. Ако аз съм на негово място, ще се срина. Той може да се гордее с представянето си. Трябва да продължи да бъде постоянен. За него вече е важен следващият мач. Вярвам, че тези проблеми няма да му се отразят. Ако е закъснял за нещо, да го бяха глобили. Има си вътрешен правилник. Реално момчето с изявите си срещу Испания си вдига цената“, заяви Захариев.

