Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. За първи път от 10 години насам наставник на Левски подписва нов договор

За първи път от 10 години насам наставник на Левски подписва нов договор

  • 18 окт 2025 | 09:15
  • 785
  • 0

В последните години, при това вече не малко, си е истинско събитие треньор на Левски да запази поста за повече от един сезон, камо ли да подпише нов договор. Последният преди Хулио Веласкес, удължавал контракта си с клуба, е Николай Митов. При това преди повече от 10 лета – през лятото на 2013-а. Онази пролет той пое състава от освободения Илиан Илиев. Въпреки че “сините” загубиха титлата в последния кръг срещу Славия (1:1) и финала за купата от Берое, временният наставник получи постоянен договор. Но той бе уволнен малко след старта на следващата кампания, когато отборът отпадна от казахстанския Иртиш в Европа.

Хулио Веласкес: С клуба гледаме в една посока! Имаме пълно доверие на Светльо Вуцов
Хулио Веласкес: С клуба гледаме в една посока! Имаме пълно доверие на Светльо Вуцов

Иначе от първия престой на Станимир Стоилов на „Герена“ – 1 юни 2004-а до 6 май 2008-а, никой не е парафирал дългосрочен контракт и не го е изпълнявал.

Всъщност в последните 15 години – от сезон 2010/11 насам, само двама наставници са изкарвали пълна кампания със “сините”. Тогава го прави Ясен Петров. А през 2023/24 това постига и Николай Костов. Който уж щеше да получи нов контракт, но в крайна сметка трябваше да си търси нова работа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски застана зад своите играчи и осъди всякакви форми на расизъм

Левски застана зад своите играчи и осъди всякакви форми на расизъм

  • 18 окт 2025 | 10:02
  • 1842
  • 0
Втора лига се завръща с нова порция мачове

Втора лига се завръща с нова порция мачове

  • 18 окт 2025 | 09:47
  • 353
  • 0
Валентин Захариев: Вуцов е перде и "опериран" от такива проблеми, спаси ни от разгром срещу Испания

Валентин Захариев: Вуцов е перде и "опериран" от такива проблеми, спаси ни от разгром срещу Испания

  • 18 окт 2025 | 09:37
  • 985
  • 0
ЦСКА излиза с черни ленти срещу Добруджа

ЦСКА излиза с черни ленти срещу Добруджа

  • 18 окт 2025 | 09:22
  • 913
  • 1
На дъното: Ботев (Пловдив) приема Славия в интригуващ мач

На дъното: Ботев (Пловдив) приема Славия в интригуващ мач

  • 18 окт 2025 | 08:00
  • 2892
  • 2
Лудогорец посреща Спартак (Варна) в мач, който може да се окаже последен за “соколите” в родния елит

Лудогорец посреща Спартак (Варна) в мач, който може да се окаже последен за “соколите” в родния елит

  • 18 окт 2025 | 07:40
  • 6614
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Левски застана зад своите играчи и осъди всякакви форми на расизъм

Левски застана зад своите играчи и осъди всякакви форми на расизъм

  • 18 окт 2025 | 10:02
  • 1842
  • 0
Лудогорец посреща Спартак (Варна) в мач, който може да се окаже последен за “соколите” в родния елит

Лудогорец посреща Спартак (Варна) в мач, който може да се окаже последен за “соколите” в родния елит

  • 18 окт 2025 | 07:40
  • 6614
  • 9
На дъното: Ботев (Пловдив) приема Славия в интригуващ мач

На дъното: Ботев (Пловдив) приема Славия в интригуващ мач

  • 18 окт 2025 | 08:00
  • 2892
  • 2
Дер Класикер ще покаже дали Борусия (Д) може да е конкурент на Байерн

Дер Класикер ще покаже дали Борусия (Д) може да е конкурент на Байерн

  • 18 окт 2025 | 06:47
  • 2892
  • 0
Левски срещу Берое в първия полуфинал за efbet Суперкупа на България 2025

Левски срещу Берое в първия полуфинал за efbet Суперкупа на България 2025

  • 18 окт 2025 | 07:05
  • 3188
  • 0
Локомотив Авиа ще спори с Нефтохимик във втория полуфинал на efbet Суперкупа на България 2025

Локомотив Авиа ще спори с Нефтохимик във втория полуфинал на efbet Суперкупа на България 2025

  • 18 окт 2025 | 07:21
  • 3106
  • 0