Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Димитър Каров - Маестрото, който изведе България на световната сцена

Димитър Каров - Маестрото, който изведе България на световната сцена

  • 13 окт 2025 | 15:04
  • 222
  • 0

На 18 октомври 2025 година големият Димитър Каров ще бъде въведен напълно заслужено в Международната зала на славата на волейбола в в Холиок, Масачузетс ( САЩ).

Годината бе 1970 и България стоеше на ръба на безсмъртието във волейбола. На финалите на Световното първенство на FIVB, препълнена арена ревеше, докато България се бореше с мощната ГДР в 5-геймов трилър, който щеше да остане в историята (2:3). В основата на всяка атака и размяна беше Димитър Каров, майсторският разпределител на отбора, чиято прецизност и креативност превърнаха структурата в изкуство. Каров дирижираше нападението с непоклатимо спокойствие - прокарвайки бързи сетове през невъзможни шевове, диктувайки темпото срещу извисяващия се противник и давайки на България нейния ритъм. Въпреки че златото на косъм избяга в последния гейм, сребърният медал на България отбеляза определящ момент в нейното волейболно наследство. Блестящите умения на Каров му спечелиха наградата за най-добър разпределител на турнира, затвърждавайки мястото му сред световния елит. Този отбор от 1970 г. включваше едни от най-добрите играчи на България – Димитър Златанов (2007) и Васил Симов (2019) – и двамата членове на Международната зала на славата на волейбола, които заедно с Каров помогнаха за извеждането на България на световната сцена.

Тяхното издигане е изградено върху основите, положени от Борис Гюдеров (випуск 2019), новаторската българска звезда, чието лидерство през 50-те и 60-те години на миналия век установява трайната волейболна традиция на нацията.

По време на три Олимпийски игри – Токио 1964, Мексико Сити 1968 и Мюнхен 1972 – Димитър Каров изведе България до най-доброто ѝ олимпийско представяне и помогна на ЦСКА София да спечели Купата на шампионите през 1969 г., важен етап за българския волейбол.

Удостоен с наградата за цялостно творчество на CEV за трайното му влияние върху спорта, наследството на Каров сега се затваря, тъй като той ще бъде въведен в Международната зала на славата на волейбола през 2025 г. – подобаващ почит към лидер, новатор и архитект на златната ера на България. Някои играчи печелят мачове.

Каров промени начина, по който се играе играта.

Димитър Каров е приет в Залата на славата на световния волейбол
Димитър Каров е приет в Залата на славата на световния волейбол
Следвай ни:

Още от Волейбол

Жасмин Величков заби 22 точки, Монца удари Падуа на Борис Начев

Жасмин Величков заби 22 точки, Монца удари Падуа на Борис Начев

  • 12 окт 2025 | 20:57
  • 3807
  • 0
Кристина Гунчева и Волунтари грабнаха Суперкупата на Румъния

Кристина Гунчева и Волунтари грабнаха Суперкупата на Румъния

  • 12 окт 2025 | 20:35
  • 724
  • 0
Лора Китипова и Емилета Рачева с ударен старт в Сърбия

Лора Китипова и Емилета Рачева с ударен старт в Сърбия

  • 12 окт 2025 | 20:31
  • 1864
  • 0
Нася Димитрова дебютира с 18 точки и победа в Япония

Нася Димитрова дебютира с 18 точки и победа в Япония

  • 12 окт 2025 | 20:23
  • 1921
  • 0
Уникален Георги Татаров заби 28 точки! Гротацолина срази Лубе с 3:2

Уникален Георги Татаров заби 28 точки! Гротацолина срази Лубе с 3:2

  • 12 окт 2025 | 19:22
  • 22200
  • 4
Шампионско сърце: Симоне Анцани – за спорта като спасение, за Кики Бленджини и Дамян Колев

Шампионско сърце: Симоне Анцани – за спорта като спасение, за Кики Бленджини и Дамян Колев

  • 12 окт 2025 | 19:12
  • 3261
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

  • 13 окт 2025 | 14:42
  • 3124
  • 4
Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 12276
  • 49
Националите кацнаха в слънчевия Валядолид

Националите кацнаха в слънчевия Валядолид

  • 13 окт 2025 | 13:15
  • 2870
  • 12
Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 13 окт 2025 | 10:55
  • 5543
  • 17
Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

  • 13 окт 2025 | 08:00
  • 7602
  • 4
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 10014
  • 1