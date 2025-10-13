Димитър Каров - Маестрото, който изведе България на световната сцена

На 18 октомври 2025 година големият Димитър Каров ще бъде въведен напълно заслужено в Международната зала на славата на волейбола в в Холиок, Масачузетс ( САЩ).

Годината бе 1970 и България стоеше на ръба на безсмъртието във волейбола. На финалите на Световното първенство на FIVB, препълнена арена ревеше, докато България се бореше с мощната ГДР в 5-геймов трилър, който щеше да остане в историята (2:3). В основата на всяка атака и размяна беше Димитър Каров, майсторският разпределител на отбора, чиято прецизност и креативност превърнаха структурата в изкуство. Каров дирижираше нападението с непоклатимо спокойствие - прокарвайки бързи сетове през невъзможни шевове, диктувайки темпото срещу извисяващия се противник и давайки на България нейния ритъм. Въпреки че златото на косъм избяга в последния гейм, сребърният медал на България отбеляза определящ момент в нейното волейболно наследство. Блестящите умения на Каров му спечелиха наградата за най-добър разпределител на турнира, затвърждавайки мястото му сред световния елит. Този отбор от 1970 г. включваше едни от най-добрите играчи на България – Димитър Златанов (2007) и Васил Симов (2019) – и двамата членове на Международната зала на славата на волейбола, които заедно с Каров помогнаха за извеждането на България на световната сцена.

Тяхното издигане е изградено върху основите, положени от Борис Гюдеров (випуск 2019), новаторската българска звезда, чието лидерство през 50-те и 60-те години на миналия век установява трайната волейболна традиция на нацията.

По време на три Олимпийски игри – Токио 1964, Мексико Сити 1968 и Мюнхен 1972 – Димитър Каров изведе България до най-доброто ѝ олимпийско представяне и помогна на ЦСКА София да спечели Купата на шампионите през 1969 г., важен етап за българския волейбол.

Удостоен с наградата за цялостно творчество на CEV за трайното му влияние върху спорта, наследството на Каров сега се затваря, тъй като той ще бъде въведен в Международната зала на славата на волейбола през 2025 г. – подобаващ почит към лидер, новатор и архитект на златната ера на България. Някои играчи печелят мачове.

Каров промени начина, по който се играе играта.

Димитър Каров е приет в Залата на славата на световния волейбол