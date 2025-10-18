Това ли е най-големият измамник в историята на футбола

„Божията ръка“ на Диего Марадона и до днес е една от най-известните измами в историята на футбола. На аржентинския бохем му се размина и по-скоро допълни противоречивото му наследство, отколкото да му навреди. Случаят с чилийския национален вратар Роберто Рохас не е толкова известен, но е още по-странен. И с много по-фатални последици.

Топката от “Божията ръка" на Марадона бе продадена на търг за огромна сума

През 1989 г. Чили се изправи срещу домакина Бразилия пред 141 000 фенове на „Маракана“ в квалификация за Световното първенство през 1990 г. Единствено победа осигуряваше класиране. От 49-ата минута обаче гостите изоставаха и всичко вървеше към очакван успех за фаворита.

В 67-ата минута бразилска фенка хвърли факла на терена, а чилийският вратар Роберто Рохас се свлече на земята. Когато димът се разнесе, той се гърчеше от болка, а над окото му имаше кървяща рана.

Бразилия обяви контроли с два от отборите, класирали се за Световното

Чилийците поискаха носилка, но такава нямаше. Раненият вратар беше изнесен на ръце до съблекалнята и повече не се върнаха. Домакините ги чакаха 20 минути на терена, но съдията в крайна сметка прекрати мача преждевременно.

Бразилците се страхуваха от служебна загуба, която би означавала първото им отсъствие от финалите на Световно първенство. И вероятно така щеше да се случи, ако не беше аржентинският фотограф Рикардо Алфиери.

От скрина World Cup: Гаринча и неговото чилийско куче

„Направих 14 или 15 снимки на тази факла. Тя падна на земята и създаде облак дим. След това Рохас се свлече на земята и беше целият в кръв. Имах чувството, че факлата не го е ударила. Но това нямаше смисъл. Не го е ударила, но човекът кървеше“, обясни Алфиери за goal.com.

Какво всъщност се случи? Рохас е имал скрито бръснарско ножче в ръкавицата си и когато факлата е паднала на около метър зад гърба му, той се е опитал да се възползва от ситуацията. Свлякъл се е на земята и с бръснарското ножче си е причинил рана над окото.

"От скрина": Сократес

„Да, порязах се и тази измама беше разкрита по-късно. Това беше удар и по моето достойнство. Съотборниците ми тогава ми обърнаха гръб“, призна Рохас за La Tercera в интервю със заглавие „Аз съм виновен!“.

Камерите не заснеха къде е паднала факлата. Те реагираха едва на реакцията на феновете, когато Рохас вече се гърчеше на земята в престорена агония. От всички фотографи само Алфиери е заснел момента на падането на факлата.

Всички материали в "От скрина"

Когато бразилският му колега Пауло Тейшейра научил за това, той изтичал при репортер на местно радио и уредил на Алфиери пряко включване, където той разказал какво се е случило.

Бразилският фотограф притискал колегата си: „Рикардо, ти си единственият, който има доказателство, че Рохас лъже и мами. Няма да те пусна да напуснеш страната, докато не проявиш тези снимки.“

Когато президентът на бразилската футболна федерация научил за съществуването на кадрите, веднага ги поискал. „Той влезе в стаята за фотографи и беше бесен. Лицето му беше бяло, черно, червено, жълто, имаше всички цветове. „Кой има тези кадри, кой има тези кадри?“, питаше той“, спомня си Тейшейра за CNN.

Проявените снимки наистина доказаха, че пиротехниката е паднала на около метър зад гърба на Рохас. Това беше потвърдено и от медицински доклад, според който той не е имал изгаряния по лицето от факлата.

Рохас признава едва по-късно. Той разкрива, че в схемата са били замесени и треньорът Орландо Аравена, както и отборният лекар Даниел Родригес. Вратарят е трябвало да изчака безредици сред феновете или сблъсък между играчите, ако развоят на мача е неблагоприятен.

Факлата е хвърлена на терена от тогава 24-годишната Роузенери Мело. След разкриването на самоличността ѝ, тя получава предложение от мъжкото списание Playboy и позира под псевдонима „Ракетата от Маракана“. Забавното е, че когато нейните 15 минути слава отминават и парите ѝ свършват, тя започва да се издържа с продажба на пиротехника.

След като вината му е доказана, Рохас получава доживотна забрана, а дейността на треньора и отборния лекар също е прекратена. Мачът е присъден служебно с 2:0 в полза на Бразилия. Така Чили не се класира за Световното първенство през 1990 г., а ФИФА допълнително му забранява да участва в квалификациите за Световното първенство през 1994 г.

Забраната на Рохас е отменена през 2001 г., но по това време той е на 44 години и никога повече не играе мач. По това време вече е работил като треньор на вратари, а по-късно и като старши треньор.

Инцидентът изненадващо не съсипа репутацията му в Бразилия. Пет години след опита за измама, той е нает от известния бразилски клуб ФК Сао Пауло. Като треньор на вратари, той почти десетилетие ръководи и подобрява местната легенда и световен шампион от 2002 г. Рожерио Сени. В крайна сметка Рохас прекарва по-голямата част от треньорската си кариера в Бразилия.

По време на инцидента той вече е бил във ФК Сао Пауло. Тогава е бил на върха на кариерата си. Две години по-рано е извел Чили до финал на Копа Америка, като е включен в идеалния отбор на шампионата.

„Винаги ми е било жал, че Рохас получи доживотна забрана, защото беше отличен вратар. Заради една снимка той загуби всичко. Аз обаче просто си изпълних журналистическия дълг.

За щастие за мен и за нещастие за Чили, успях да направя тази снимка. В противен случай Чили щеше да се класира за Световното първенство за сметка на Бразилия“, спомня си фотографът Рикардо Алфиери за най-известния момент от кариерата си.

Чилийският вратар признава измамата и Бразилия му прощава. Според CNN той живее в Сао Пауло и до днес. „Рохас не е лош човек, просто в онзи ден направи грешка. Чили е имало план, което звучи наистина невероятно. В днешно време с мобилните телефони това би било невъзможно“, казва тогавашният бразилски капитан Рикардо Гомес за същия източник.