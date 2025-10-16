Бразилия обяви контроли с два от отборите, класирали се за Световното

Популярни
  • 16 окт 2025 | 19:14
  • 179
  • 0
Бразилия ще завърши календара си за 2025 г. с два приятелски мача в Европа следващия месец, като ще се изправи срещу класиралите се за Мондиал 2026 Сенегал и Тунис като част от подготовката си за Световното първенство през 2026 г., обявиха от "селесао".

Петкратните световни шампиони, водени от Карло Анчелоти, ще се изправят срещу Сенегал на 15 ноември на стадион "Емирейтс“ в Лондон, а три дни по-късно ще се срещнат с Тунис в Лил, Франция. От Бразилската федерация добавиха, че тези мачове са предназначени да осигурят на отбора ценен опит срещу африкански съперници преди турнира в Северна Америка догодина.

След края на южноамериканските квалификации, изборът на съперници следва срещите през октомври срещу азиатски отбори, в които Бразилия победи Южна Корея с 5:0, но претърпя първа загуба от Япония. Тъй като треньорът Анчелоти е изправен пред ограничено време за подготовка след пристигането си през май от Реал Мадрид, мачовете са част от по-широк план за запознаване на Бразилия с разнообразни стилове на игра в подготовка за Световното първенство догодина.

С поглед към март 2026 г., Бразилската федерация посочи, че следващата серия приятелски мачове на Бразилия вероятно ще бъде срещу европейски нации от най-високо ниво, които най-вероятно ще се играят в САЩ.

Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония
Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония

Анчелоти непрекъснато прилага визията си за отбора и подчертава важността на адаптирането към разнообразни тактически предизвикателства, особено срещу отбори от други континенти. Очаква се последната приятелска среща преди Мондиала да се играе на стадион "Маракана“ в Рио де Жанейро.

Снимки: Imago

