Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Баная и Биндър с наказания след квалификацията на "Филип Айлънд"

Баная и Биндър с наказания след квалификацията на "Филип Айлънд"

  • 18 окт 2025 | 05:33
  • 103
  • 0
Баная и Биндър с наказания след квалификацията на "Филип Айлънд"

Двукратният световен шампион Франческо Баная и Брад Биндър бяха наказани след квалификацията за Гран При на Австралия и ще бъдат преместени с по три места назад на стартовата решетка за утрешното основно състезание на „Филип Айлънд“.

Куартараро шокира Бедзеки и спечели полпозишъна в Австралия
Куартараро шокира Бедзеки и спечели полпозишъна в Австралия

Наказанията и на двамата са поради една и съща причина – движение с ниска скорост върху идеалната линия и възпрепятстване на техен съперник. Биндър блокира Йоан Зарко в седмия завой в края на първата фаза на квалификацията, което не позволи на французина да завърши финалната си летяща обиколка, в която се движеше с рекордно темпо след втория сектор и той остана 15-и на старта.

Жертва на Баная пък стана Марко Бедзеки, който беше блокиран от пилота на Дукати в спирането за четвъртия завой в началото на втората фаза на квалификацията. Това обаче не се оказа фатално за Бедзеки, който впоследствие успя да се пребори за второто място на стартовата решетка зад Фабио Куартараро.

В същото време Баная и Биндър се класираха 11-ти и 13-ти и ще стартират утрешната Гран При на Австралия респективно 14-ти и 16-и. Печеливши от наказанието на Баная ще бъдат Алекс Ринс, Жоан Мир и Зарко, като Мир и Зарко ще напреднат с по две позиции, тъй като те, заедно с Мигел Оливейра, ще напреднат и заради наказанието на Биндър. Тези санкции ще важат само за дългото състезание на „Филип Айлънд“, а в спринта всички ще потеглят от оригиналните си стартови позиции.

Обновена програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Обновена програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Рекордната серия на Дукати достигна до своя край

Рекордната серия на Дукати достигна до своя край

  • 18 окт 2025 | 03:58
  • 241
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

  • 18 окт 2025 | 03:51
  • 13520
  • 0
Обновена програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Обновена програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

  • 18 окт 2025 | 03:49
  • 3181
  • 0
Промениха програмата на Гран При на Австралия заради очаквания бурен вятър в неделя

Промениха програмата на Гран При на Австралия заради очаквания бурен вятър в неделя

  • 18 окт 2025 | 03:47
  • 377
  • 0
Куартараро шокира Бедзеки и спечели полпозишъна в Австралия

Куартараро шокира Бедзеки и спечели полпозишъна в Австралия

  • 18 окт 2025 | 03:38
  • 523
  • 0
Андреа Стела: Ред Бул показаха, че могат да печелят навсякъде

Андреа Стела: Ред Бул показаха, че могат да печелят навсякъде

  • 18 окт 2025 | 02:32
  • 322
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вихрени 20 минути бяха достатъчни на Локо (Пд) да разбие Ботев (Враца)

Вихрени 20 минути бяха достатъчни на Локо (Пд) да разбие Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 21:53
  • 22778
  • 23
Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

  • 17 окт 2025 | 17:05
  • 52003
  • 126
Верстапен победи дуото на Макларън и грабна полпозишъна за спринта в Остин

Верстапен победи дуото на Макларън и грабна полпозишъна за спринта в Остин

  • 18 окт 2025 | 01:21
  • 3089
  • 3
ПСЖ отново загуби точки в голово шоу на "Парк де Пренс"

ПСЖ отново загуби точки в голово шоу на "Парк де Пренс"

  • 17 окт 2025 | 23:40
  • 11012
  • 8
Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 38208
  • 23
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

  • 17 окт 2025 | 16:36
  • 50300
  • 153