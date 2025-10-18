Баная и Биндър с наказания след квалификацията на "Филип Айлънд"

Двукратният световен шампион Франческо Баная и Брад Биндър бяха наказани след квалификацията за Гран При на Австралия и ще бъдат преместени с по три места назад на стартовата решетка за утрешното основно състезание на „Филип Айлънд“.

Наказанията и на двамата са поради една и съща причина – движение с ниска скорост върху идеалната линия и възпрепятстване на техен съперник. Биндър блокира Йоан Зарко в седмия завой в края на първата фаза на квалификацията, което не позволи на французина да завърши финалната си летяща обиколка, в която се движеше с рекордно темпо след втория сектор и той остана 15-и на старта.

Жертва на Баная пък стана Марко Бедзеки, който беше блокиран от пилота на Дукати в спирането за четвъртия завой в началото на втората фаза на квалификацията. Това обаче не се оказа фатално за Бедзеки, който впоследствие успя да се пребори за второто място на стартовата решетка зад Фабио Куартараро.

В същото време Баная и Биндър се класираха 11-ти и 13-ти и ще стартират утрешната Гран При на Австралия респективно 14-ти и 16-и. Печеливши от наказанието на Баная ще бъдат Алекс Ринс, Жоан Мир и Зарко, като Мир и Зарко ще напреднат с по две позиции, тъй като те, заедно с Мигел Оливейра, ще напреднат и заради наказанието на Биндър. Тези санкции ще важат само за дългото състезание на „Филип Айлънд“, а в спринта всички ще потеглят от оригиналните си стартови позиции.

