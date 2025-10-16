Грязин върви трети в WRC2 след първите две отсечки

Българският пилот в WRC2 Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Шкода Фабия RS Rally2) заема третото място в групата след първите две отсечки на рали „Централна Европа“.
При първото минаване на „Голф унд Терме“ Грязин призна, че е бил твърде внимателен на трудния последен завой, а при втория опит записа излизане извън трасето след първата контрола.
След първите две отсечки Грязин е на 8,9 секунди от водача в WRC2 Алехандро Качон (Тойота Ярис Rally2), като шампионът на Испания спечели и двете отсечки в четвъртък.
Втори е Лео Росел (Ситроен С3 Rally2), който е на 4,5 секунди пред Грязин преди утрешните етапи.
Снимки: Sportal.bg