Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Грязин върви трети в WRC2 след първите две отсечки

Грязин върви трети в WRC2 след първите две отсечки

  • 16 окт 2025 | 22:03
  • 187
  • 0
Грязин върви трети в WRC2 след първите две отсечки

Българският пилот в WRC2 Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Шкода Фабия RS Rally2) заема третото място в групата след първите две отсечки на рали „Централна Европа“.

При първото минаване на „Голф унд Терме“ Грязин призна, че е бил твърде внимателен на трудния последен завой, а при втория опит записа излизане извън трасето след първата контрола.

Себастиен Ожие поведе в рали „Централна Европа“
Себастиен Ожие поведе в рали „Централна Европа“

След първите две отсечки Грязин е на 8,9 секунди от водача в WRC2 Алехандро Качон (Тойота Ярис Rally2), като шампионът на Испания спечели и двете отсечки в четвъртък.

Втори е Лео Росел (Ситроен С3 Rally2), който е на 4,5 секунди пред Грязин преди утрешните етапи.

Грязин в битка с двама испанци в Германия
Грязин в битка с двама испанци в Германия
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Себастиен Ожие поведе в рали „Централна Европа“

Себастиен Ожие поведе в рали „Централна Европа“

  • 16 окт 2025 | 21:37
  • 394
  • 0
ФИА обяви важни промени в правилата за двигателите във Формула 1

ФИА обяви важни промени в правилата за двигателите във Формула 1

  • 16 окт 2025 | 21:14
  • 753
  • 0
Перес вече променя бъдещата кола на Кадилак

Перес вече променя бъдещата кола на Кадилак

  • 16 окт 2025 | 20:45
  • 650
  • 0
Пилотите на Ред Бул и Рейсинг Булс стават ясни след Мексико

Пилотите на Ред Бул и Рейсинг Булс стават ясни след Мексико

  • 16 окт 2025 | 17:40
  • 846
  • 1
Новият договор носи на Ръсел 30 милиона лири на година

Новият договор носи на Ръсел 30 милиона лири на година

  • 16 окт 2025 | 16:19
  • 733
  • 0
Доктор Марко: Алекс Дън не е вариант за нас!

Доктор Марко: Алекс Дън не е вариант за нас!

  • 16 окт 2025 | 15:53
  • 748
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

  • 16 окт 2025 | 19:21
  • 29261
  • 105
Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

  • 16 окт 2025 | 17:32
  • 60823
  • 154
Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

  • 16 окт 2025 | 18:07
  • 21946
  • 23
Везенков и Олимпиакос се надлъгват с Макаби в Белград

Везенков и Олимпиакос се надлъгват с Макаби в Белград

  • 16 окт 2025 | 22:22
  • 1250
  • 1
Три дербита от петия кръг в Евролигата приключиха, остава само още едно

Три дербита от петия кръг в Евролигата приключиха, остава само още едно

  • 16 окт 2025 | 22:45
  • 5482
  • 0
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 9992
  • 20