Грязин върви трети в WRC2 след първите две отсечки

Българският пилот в WRC2 Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Шкода Фабия RS Rally2) заема третото място в групата след първите две отсечки на рали „Централна Европа“.

При първото минаване на „Голф унд Терме“ Грязин призна, че е бил твърде внимателен на трудния последен завой, а при втория опит записа излизане извън трасето след първата контрола.

Early WRC2 lead for Alejandro Cachón 🇪🇸 after two stages of the Central European Rally 🔝#ToyotaGAZOORacing #GRYarisRally2 #CentralEuropeanRally pic.twitter.com/NqShNDqNtM — TGR-WRT Customer Racing (@tgrwrt_rally2) October 16, 2025

След първите две отсечки Грязин е на 8,9 секунди от водача в WRC2 Алехандро Качон (Тойота Ярис Rally2), като шампионът на Испания спечели и двете отсечки в четвъртък.

Втори е Лео Росел (Ситроен С3 Rally2), който е на 4,5 секунди пред Грязин преди утрешните етапи.

