Хаас с най-големи промени за Гран При на САЩ

Американският тим на Хаас е един от само двата отбора, заедно с Мерцедес, които правят промени по своите коли за състезателния уикенд за Гран При на САЩ в Остин.

На „Пистата на Америките“ Естебан Окон и Оливър Беарман ще разполагат с нов под, който има за цел да подобри представянето на VF-25 в бързите завои, които изобилстват на американското трасе. Този нов под налага промени и по аеродинамичните елементи около задното окачване, а отделно Хаас променя стойката на огледалото за задно виждане.

В Мерцедес пък победителят от състезанието в Сингапур преди две седмици Джордж Ръсел и неговият съотборник Андреа Кими Антонели ще получат обновени аеродинамични елементи около задните си окачвания. Всички други тимове не правят промени по своите коли спрямо надпреварата на „Марина Бей“, като доста от тях отдава приключиха с развитието на настоящите си автомобили и гледат изцяло към сезон 2026, когато във Формула 1 ще бъдат въведени изцяло новите технически правила.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Imago