Директор на БФС също помогна на Спартак (Варна)

Маркетинг директорът на БФС Пламен Петров също се включи в кампанията на Спартак (Варна) за спасяването на лиценза на клуба. Интересното е, че от клуба на разкриват с каква парична помощ се е включил Петров, както правят с останалите дарители.
Спартак (Варна) събра 200 000 лева от кампанията си
Ето какво пишат от Спартак:
Пламен Петров, маркетинг директор на БФС, също се включи в кампанията за спасението на Спартак Варна.
С този жест той дава ясен пример, че всеки, свързан с футбола — независимо от клубните си пристрастия — може да помогне, когато става дума за бъдещето на една емблема на българския футбол.
Благодарим за подкрепата!