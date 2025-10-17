Директор на БФС също помогна на Спартак (Варна)

Маркетинг директорът на БФС Пламен Петров също се включи в кампанията на Спартак (Варна) за спасяването на лиценза на клуба. Интересното е, че от клуба на разкриват с каква парична помощ се е включил Петров, както правят с останалите дарители.

Спартак (Варна) събра 200 000 лева от кампанията си

Ето какво пишат от Спартак:

Пламен Петров, маркетинг директор на БФС, също се включи в кампанията за спасението на Спартак Варна.

С този жест той дава ясен пример, че всеки, свързан с футбола — независимо от клубните си пристрастия — може да помогне, когато става дума за бъдещето на една емблема на българския футбол.

Благодарим за подкрепата!