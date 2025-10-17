Популярни
Петър Зехтински представи автобиографичната си книга

  • 17 окт 2025 | 18:04
  • 421
  • 0

Огромен интерес предизвика премиерата на книгата на Петър Зехтински - "Да играеш за другите". Събитието се проведе в Студио 1 на Радио Пловдив, а водещ бе бившият президент на България Петър Стоянов, който е фен на Ботев (Пловдив).

Куп известни личности уважиха Зехтински. Христо Стоичков, Мартин Камбуров, Атанас Узунов, Ясен Петров, кметът на Пловдив Костадин Димитров и много бивши съотборници на Зико бяха в препълнената зала.

Книгата е написана от журналиста Диян Никифоров и обхваща кариерата на живата легенда Петър Зехтински.

