Петър Зехтински представи автобиографичната си книга

Огромен интерес предизвика премиерата на книгата на Петър Зехтински - "Да играеш за другите". Събитието се проведе в Студио 1 на Радио Пловдив, а водещ бе бившият президент на България Петър Стоянов, който е фен на Ботев (Пловдив).

Куп известни личности уважиха Зехтински. Христо Стоичков, Мартин Камбуров, Атанас Узунов, Ясен Петров, кметът на Пловдив Костадин Димитров и много бивши съотборници на Зико бяха в препълнената зала.

Книгата е написана от журналиста Диян Никифоров и обхваща кариерата на живата легенда Петър Зехтински.