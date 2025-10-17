Двукратният шампион Гетачеу се изправя срещу Чептегей в Амстердам

Цегайе Гетачеу ще защитава титлата си на маратона в Амстердам, който тази неделя празнува своята 50-годишнина. Етиопецът обаче ще се изправи срещу сериозна конкуренция, включваща двукратния олимпийски златен медалист Джошуа Чептегей.

Междувременно при жените ще бъде коронясана нова шампионка, като световната бронзова медалистка от 2022 г. Лона Салпетер ще се състезава със силна етиопска група.

Гетачеу постигна най-доброто си време от 2:04:49, когато спечели в Амстердам през 2022 г. След като се класира 16-и на Световното първенство през 2023 г., той се завърна в нидерландската столица миналата година и отново триумфира, този път с време 2:05:38.

28-годишният атлет не се е състезавал оттогава, така че настоящата му форма е донякъде неизвестна. Той ще трябва да бъде близо до най-доброто си представяне, ако се надява да постигне трета победа срещу конкуренти като Чептегей, Габриел Гей и Гетане Мола.

Чептегей, трикратен световен шампион на 10 000 метра, досега е участвал само в два маратона. Той записа 2:08:59 при дебюта си във Валенсия в края на 2023 г., след което свали точно три минути от този личен рекорд, завършвайки девети на маратона в Токио по-рано тази година.

Угандиецът пропусна целия сезон на писта тази година, за да се посвети изцяло на шосейните бягания. Последното му състезание беше победа на 10 км в Бенгалуру през април с време 27:53.

Гей – най-бързият мъж в стартовия списък за неделя – постави танзанийски рекорд от 2:03:00, когато завърши втори във Валенсия през 2022 г. Четири месеца по-късно той отново беше втори, този път в Бостън. След като не успя да завърши в Бостън година по-късно, както и на Олимпийските игри през 2024 г., той се завърна в началото на тази година с триумф в Тегу с време 2:05:20.

Личният рекорд на Мола от 2:03:34 датира от дебюта му в маратона през 2019 г. Той влиза в Амстердам с добра инерция, след като записа 2:06:04 в Осака през февруари, последвано от победа в Ланджоу с 2:11:45.

Други етиопски претенденти включват Буте Гемечу, който спечели тазгодишния маратон в Дубай при дебюта си на дистанцията с 2:04:51, трикратния победител в маратона в Лисабон Андуалем Шиферау, двукратния световен шампион на 5000 м Муктар Едрис и Базезеу Асмаре, който завърши трети в Амстердам през 2022 г.

Кенийската атака пък се води от Джефри Тороитич и Енок Кинямал.

Олимпийският шампион Тамират Тола от Етиопия първоначално трябваше да се състезава, но се наложи да се оттегли поради стрес фрактура. Очаква се неговият рекорд на трасето от 2:03:39, поставен през 2021 г., да бъде застрашен в неделя.

Титлата при жените е печелена от етиопки в последните три издания на маратона в Амстердам, а в неделя към този списък може да се присъедини ново име, тъй като на старта ще застанат четири етиопски състезателки с времена под 2:20.

Тируйе Месфин, Босена Мулате, Зейнеба Йимер и Йебругуал Мелесе са атлетки, които в най-добрата си форма са бягали под 2:20.

Тируйе Месфин записа личен рекорд от 2:18:35 във Валенсия миналата година, а наскоро се класира четвърта в Ротердам. Босена Мулате е завършила само два маратона досега, но в последното си участие се класира трета в Берлин с 2:19:00.

Зейнеба Йимер е завършвала под 2:20 в четири от шестте си завършени маратона до момента. Тя постави личния си рекорд от 2:19:07 в Берлин през 2023 г., докато тази година най-доброто ѝ постижение е 2:21:12. Много опитната Йебругуал Мелесе също е слизала под 2:20. По-рано тази година тя завърши втора в Барселона с 2:20:47, третото най-бързо време в кариерата ѝ.

Лона Салпетер има най-бързия личен рекорд в стартовия списък с израелския си рекорд от 2:17:45, поставен през 2020 г. Тя пристига в Амстердам с най-добро време за сезона от 2:24:03 и ще се стреми да се възстанови, след като не успя да завърши на Световното първенство в Токио.

