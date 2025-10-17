Шефът на кандидат за efbet Лига: Българският футбол умира, не БФС е проблемът

Популярни
  • 17 окт 2025 | 11:01
  • 616
  • 0
Президентът на Фратрия - Виктор Бакуревич, заяви, че клубовете са виновни за състоянието на родния футбол, а не Българският футболен съюз. Според него липсват две основни неща за развитието му - треньори, които да обичат футбола, и деца, които също да го обичат.

Бакуревич добавя, че за да почнат децата да обичат футбола, трябва да има специалисти, които да им вдъхнат любов към играта, да живеят с него и дори да спят с топката. А също така треньорите трябва да спечелят битката с телефоните.

Фратия заема второ място във Втора лига.

Ето какво още твърди Бакуревеч:

"Не БФС е проблемът. Проблемът сме ние.
Българският футбол умира - и никой не забелязва.
Ние във Фратрия решихме да спрем да мрънкаме и да започнем да градим.
С деца, които никой не искаше.
С треньори, които обичат футбола.
С хора, които вярват, че можем да направим нещо истинско.
Време е за промяна."

