  1. Sportal.bg
  2. Етър II
  Стефан Ангелов: Неудобен съперник

Стефан Ангелов: Неудобен съперник

  • 17 окт 2025 | 09:16
  • 192
  • 0

В неделя, втория отбор на Етър (Велико Търново) приема Партизан (Червен бряг). Срещата е от деветия кръг на Северозападната Трета лига.

„Срещаме неудобен съперник. Нужно е да се постараем максимално. Всеки мач е важен за нас. Двубоите помагат за изграждането на младите ни футболисти. Това е приоритета на нашия отбор. Винаги играем за победа за да градим манталитет. Успешното представяне дава увереност на момчетата. Трудно ни е навсякъде, защото сме в процес на преход“, коментира пред Sportal.bg треньора на „виолетовите“ Стефан Ангелов.

