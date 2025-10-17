Стефан Ангелов: Неудобен съперник

В неделя, втория отбор на Етър (Велико Търново) приема Партизан (Червен бряг). Срещата е от деветия кръг на Северозападната Трета лига.

„Срещаме неудобен съперник. Нужно е да се постараем максимално. Всеки мач е важен за нас. Двубоите помагат за изграждането на младите ни футболисти. Това е приоритета на нашия отбор. Винаги играем за победа за да градим манталитет. Успешното представяне дава увереност на момчетата. Трудно ни е навсякъде, защото сме в процес на преход“, коментира пред Sportal.bg треньора на „виолетовите“ Стефан Ангелов.