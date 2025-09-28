Популярни
  • 28 сеп 2025 | 00:32
  • 1099
  • 1
Левски 2007 се спаси накрая

2:2 приключиха в град Левски, едноименния тим и Етър II (Велико Търново). Срещата е от шестия кръг на Северозападната Трета лига. Съперниците изиграха мач в добро темпо. Гостите бяха по-бързи и опасно контраатакуваха. Пропуснаха да открият резултата в 23-а и 34-ата минута, като заслуга има и вратарят на домакините. В 53-ата минута Християн Цветков се пребори за топката подаде и Кристиян Кънчев откри головата сметка на дубъла. Ивайло Раденцов тресна гредата на търновската врата от фаул в 63-ата минута. В 75-ата пък току що влезлия като резерва Димитър Байдаков получи топката сам срещу вратаря и стана 0:2. Венцислав Миленов спаси левскарите в головете си в 79-а и 87-ата минута.

