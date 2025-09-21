Дубълът на Етър повали ФК Троян накрая

Етър II (Велико Търново) надигра у дома едноименния тим на град Троян с 4:2. Срещата е от петия кръг на Северозападната Трета лига. Топката се разиграваше предимно пред вратата на гостите. Тонислав Донков се отличи с две попадения и асистенция. Той откри резултата, четвърт час след началото. Скоро, Евгени Игнатов пък прехвърли търновския вратар с шут от центъра на терена за 1:1. Влезлият като резерва Кристиян Кънчев вкара с глава, след центриране от корнер и в 70-ата минута и даде нова преднина на дубъла. В 75-ата обаче играч на Троян центрира от фаул, получи се рикошет и стана 2:2. Развръзката настъпи в последните 5 минути, когато Димитър Байдаков и Донков разтресоха по веднъж мрежата на гостуващия тим.