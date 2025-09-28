Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик (Куклен)
  3. Марица (Милево) громи в Куклен, Иван Кочев доволен от сериозното отношение на играчите си

Марица (Милево) громи в Куклен, Иван Кочев доволен от сериозното отношение на играчите си

  • 28 сеп 2025 | 00:02
  • 968
  • 0
Марица (Милево) громи в Куклен, Иван Кочев доволен от сериозното отношение на играчите си

Марица (Милево) срази Атлетик с 5:0 в Куклен. Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига. Гостите доминираха и можеха да вкарат още. Иван Кирев откри резултата от дузпа в 6-ата минута. В 23-ата пък капитана на домакините Юлиян Романов извърши нарушение и получи втори жълт и червен картон. След четвърт час Реджеб Халил вкара втори гол. Кирев се разписа за втори път в 64-ата минута. Васил Стойчев беше точен в 80-ата, а в 84-ата реализира и Теодор Андреев.

„Благодаря на футболисти за сериозното им отношение към мача. Проявиха креативност. Демонстрираха, че са отбор. Всички участваха в защитните ни действия, също и в атака“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2092
  • 0
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4885
  • 4
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2539
  • 3
Ботев (Нови пазар) надви Устрем

Ботев (Нови пазар) надви Устрем

  • 28 сеп 2025 | 01:19
  • 1120
  • 0
Без победител във варненско дерби

Без победител във варненско дерби

  • 28 сеп 2025 | 01:10
  • 1439
  • 1
Бенковски излъга Фратрия II накрая

Бенковски излъга Фратрия II накрая

  • 28 сеп 2025 | 01:01
  • 1014
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 18040
  • 32
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132713
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 62316
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4885
  • 4
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2092
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2539
  • 3