Марица (Милево) громи в Куклен, Иван Кочев доволен от сериозното отношение на играчите си

Марица (Милево) срази Атлетик с 5:0 в Куклен. Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига. Гостите доминираха и можеха да вкарат още. Иван Кирев откри резултата от дузпа в 6-ата минута. В 23-ата пък капитана на домакините Юлиян Романов извърши нарушение и получи втори жълт и червен картон. След четвърт час Реджеб Халил вкара втори гол. Кирев се разписа за втори път в 64-ата минута. Васил Стойчев беше точен в 80-ата, а в 84-ата реализира и Теодор Андреев.

„Благодаря на футболисти за сериозното им отношение към мача. Проявиха креативност. Демонстрираха, че са отбор. Всички участваха в защитните ни действия, също и в атака“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).