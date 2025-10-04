Спартак (Пловдив) с категоричен успех

В Пловдив, местния Спартак се наложи с 3:0 над Родопа (Смолян). Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Гостите започнаха по-добре. Играещият треньор Теодор Стефанов уцели гредата. При друга ситуация, играч на Спартак изби от голлинията, след удара на Михаел Кисьов. Домакините също имаха възможности за попадение. Мрежите останаха „сухи“ до почивката. Герман Петров откри резултата в 50-ата минута. Гостите оспориха гола, с претенции за игра с ръка, но съдията остана безмълвен. В следващите десетина минути се разписаха по веднъж Свилен Щерев и Илиян Йорданов. Родопа завърши с намален състав, защото Веселин Тундоров получи втори жълт и червен картон.