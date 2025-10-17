Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ОФК Костинброд
  3. Росен Крумов: Дублиращите отбори са коварни

Росен Крумов: Дублиращите отбори са коварни

  • 17 окт 2025 | 07:30
  • 181
  • 0
Росен Крумов: Дублиращите отбори са коварни

Едноименният тим на Костинброд приема утре Славия II (София). Срещата е от 13-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Победата в Кюстендил свали напрежението и ни дава възможност да продължим да работим в по-спокойна обстановка. Посрещаме отбор, съставен от млади момчета. Подготвени и амбицирани да се утвърдят в мъжкия футбол. Ние сме по-опитни от тях. Само това обаче не е достатъчно да вземем точките. Трябва да сме много внимателни, защото дублиращите отбори са коварни“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Феновете на Черно море обещават на Левски адско гостуване

Феновете на Черно море обещават на Левски адско гостуване

  • 16 окт 2025 | 21:10
  • 1509
  • 8
Националите на Локо (Пловдив) се присъединиха към тима

Националите на Локо (Пловдив) се присъединиха към тима

  • 16 окт 2025 | 20:35
  • 805
  • 0
Янтра излиза в исторически мач срещу Локомотив (ГО), ще има и голямо шоу

Янтра излиза в исторически мач срещу Локомотив (ГО), ще има и голямо шоу

  • 16 окт 2025 | 19:55
  • 1721
  • 1
Нов футболист в Севлиево

Нов футболист в Севлиево

  • 16 окт 2025 | 19:32
  • 1553
  • 1
Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

  • 16 окт 2025 | 19:21
  • 43942
  • 168
Българският футбол: време е да говорим за решения, а не само за проблеми

Българският футбол: време е да говорим за решения, а не само за проблеми

  • 16 окт 2025 | 19:07
  • 6720
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 08:00
  • 289
  • 0
Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

  • 16 окт 2025 | 23:56
  • 11098
  • 6
Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

  • 17 окт 2025 | 06:30
  • 1375
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

  • 17 окт 2025 | 07:00
  • 755
  • 0
Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

  • 16 окт 2025 | 17:32
  • 72317
  • 175
Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

  • 16 окт 2025 | 19:21
  • 43942
  • 168