Росен Крумов: Дублиращите отбори са коварни

Едноименният тим на Костинброд приема утре Славия II (София). Срещата е от 13-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Победата в Кюстендил свали напрежението и ни дава възможност да продължим да работим в по-спокойна обстановка. Посрещаме отбор, съставен от млади момчета. Подготвени и амбицирани да се утвърдят в мъжкия футбол. Ние сме по-опитни от тях. Само това обаче не е достатъчно да вземем точките. Трябва да сме много внимателни, защото дублиращите отбори са коварни“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.