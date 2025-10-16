Астън Вила няма да допусне гостуващи фенове за мача с Макаби (Тел Авив)

От английския Астън Вила информираха, че няма да допуснат на стадиона си гостуващи фенове на мача с Макаби (Тел Авив) в Лига Европа поради причини за сигурност, съобщиха световните агенции.

Заради конфликта между Израел и палестинската група "Хамас" и потенциалната опасност от протести, органите за сигурност във Великобритания са дали нареждане на Астън Вила да не допусна гостуващи привърженици по трибуните.

"Астън Вила може да потвърди, че няма да има гостуващи фенове на мача от Лига Европа с Макаби Тел Авив в четвъртък, 6 ноември, заради инструкции от Групата за съвет и сигурност", се казва в позиция на клуба от Бирмингам.

През миналия сезон имаше ожесточени сблъсъци между фенове на Макаби и такива на Аякс при гостуването на израелския тим в Амстердам в мач от Лига Европа.

От УЕФА обмисляха да гласуват предложение за изваждане на израелските отбори от турнирите си, но това отпадна при обявяването на примирие между Израел и "Хамас" в Газа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages