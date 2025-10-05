Популярни
  • 5 окт 2025 | 18:08
  • 217
  • 0
Астън Вила записа втори пореден успех в първенството

Астън Вила надделя с 2:1 над гостуващия Бърнли в мач от седмия кръг на Премиър лийг. Домакините поведоха с две попадения на Донийл Мален (25’, 63’), който бе точен по веднъж във всяко едно полувреме, а за гостите се разписа резервата Лесли Угочукву (78’).

Футболистите на Унай Емери започнаха на високо темпо двубоя и още в 9-ата имаха претенции за дузпа, след като Оли Уоткинс се строполи на тревата. Бирмингамци продължиха с натиска си и в средата на първата част успяха да открият резултата след отличен пробив на Мален, който навлезе в наказателното поле и падайки успя да прати топката в мрежата. До края на първото полувреме домакините имаха още поредица от добри ситуации, но с пропуски се отличиха Оли Уоткинс, Морган Роджърс и Мален. Именно последните двама взаимодействаха брилянтно в 63-ата минута, когато отново бившето крило на Борусия Дортмунд бе изведен по отличен начин в пеналта и с нов много качествен изстрел покачи преднината на Астън Вила.

Гостите от Бърнли намалиха изоставането си в 78-ата минута, когато Лесли Угочукву се разписа с глава след корнер, но силите на гостите не стигнаха за нещо повече. По този начин бирмингамци постигнаха втори пореден успех и четвърти пореден мач без поражение след трудното начало на сезона. От своя страна за момчетата на Скот Паркър това бе пета загуба в седем мача.

Снимки: Gettyimages

